OSINT-аналітики показали наслідки удару по хімічному заводу у Дорогобужі Смоленської області
Наслідки ураження хімічного заводу в Дорогобужі (Фото: КіберБорошно / Telegram)
У результаті атаки дронів ФП-1 по ділянці виробництва, зберігання та транспортування аміачних добрив на заводі у Дорогобужі Смоленської області РФ відбувся ланцюг вибухів на майданчику автомобільного транспорту, залізничному терміналі та безпосередньо на складі готової продукції.
Про це заявили OSINT-аналітики проєкту КіберБорошно в четвер, 26 лютого.
У повідомленні йдеться, що у зоні вибуху також опинилися установки з виробництва аміачної селітри.
Аналітики зазначили, що через потужну вибухову хвилю було повністю зруйновано одну з естакад і пошкоджено частину сусідніх виробничих установок у радіусі кількох сотень метрів. Уламки, що розлетілися внаслідок вибуху, були помітні на значній території.
У 2024 році уражений виробничий майданчик забезпечив близько 10% усього виробництва аміачної селітри в Росії, кажуть аналітики.
Раніше Telegram-канали писали, що вночі проти 25 лютого дрони атакували хімічний завод у Дорогобужі, що в російській Смоленській області.