Президент України Володимир Зеленський заявив про проведення Силами оборони «унікальної операції» з ураження військово-морської бази РФ у Новоросійську за допомогою дронів Паляниця, ракет Нептун та морських безекіпажних систем.

Про це він повідомив у середу, 12 серпня, у своєму Telegram.

Президент уточнив, що українські бійці «провели унікальну операцію», уразивши останній основний форпост російського флоту в Чорному морі. За його словами, цілі розташовані на відстані понад 300 км від лінії фронту.

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Для атаки українські військові застосували реактивні дрони Паляниця, ракети Нептун та морські безекіпажні системи. Зеленський підтвердив ураження російських позицій протиповітряної оборони, причалів та об'єктів портової інфраструктури.

«Окупаційний флот і вся інфраструктура, яка його підтримує, не буде в безпеці, поки триває російська агресія. Війну потрібно зупиняти, і всі адекватні пропозиції для дипломатії на столі», — підкреслив він.

У ніч проти 12 серпня Новоросійськ масовано атакували безпілотники, повідомлялося про пожежу в районі місцевого порту та ймовірне влучання в зерновий елеватор.

28 липня агенція Reuters із посиланням на джерела в галузі повідомляла, що три зернові термінали в портах Новоросійська та Тамані обмежили приймання вантажівок із зерном після посилення атак українських безпілотників по суднах і портовій інфраструктурі РФ.

Зазначається, що ці термінали сукупно забезпечують перевалку понад 20 млн тонн зерна на рік. Це майже половина всього російського морського експорту зерна, що становить близько 50 млн тонн щорічно. Через ці порти продукція постачається до ключових покупців російського зерна, зокрема Єгипту та Туреччини.