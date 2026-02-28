В Ірані заявили, що після удару Ізраїлю по жіночій школі на півдні країни кількість загиблих зросла до 85

Іранські прапори в Тегерані, 28 лютого 2026 року (Фото: Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Внаслідок ізраїльського удару по жіночій школі в Мінабі, що у провінції Хормозган на півдні Ірану, загинули щонайменше 57 учениць, а ще 60 були поранені, написало вдень 28 лютого іранське державне інформаційне агентство IRNA .

Оновлено 18:39 Кількість загиблих після суботнього удару по школі зросла до 85, повідомив телеканал Al Jazeera із посиланням на іранське напівофіційне інформаційне агентство Tasnim.

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Також зазначається, що державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що робітники продовжують розбирати завали з місця аварії, де 28 лютого було поранено ще 63 людини.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі поширив фотографю з місця удару, під час якого, за його словами, було зруйновано школу для дівчаток та вбито «невинних дітей».

«Ці злочини проти іранського народу не залишаться без відповіді», — щзаявив Арагчі у соцмережі X.

Губернатор округу Мінаб Мохаммад Радмер заявив агентству 28 лютого, що 53 учениці все ще перебувають під завалами.

Він також сказав, що ситуація з безпекою в місті перебуває під контролем.

Атака США та Ізраїлю на Іран

28 лютого 2026 року Ізраїль та США заявили про удари по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

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У Тегерані та низці інших великих міст Ірану пролунали численні вибухи. Повідомлялося про атаку на резиденції верховного лідера Алі Хаменеї та президента Масуда Пезешкіана, а також на військові і ядерні об'єкти Ірану.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети атакували Катар, ОАЕ, Бахрейн, Кувейт, Саудівську Аравію та Йорданію, повідомлялося про удар по військових базах США.