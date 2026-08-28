У мережі завірусилось відео крадіжки курятини з вантажівки на ходу, але все завершилось стріляниною (Фото: İlke Haber Ajansı/Скриншот)

У Єгипті група чоловіків влаштувала пограбування прямо під час руху вантажівки. Вони під'їхали до автомобіля, який перевозив заморожену курятину, непомітно відкрили задні двері й почали витягувати частину вантажу.

Момент крадіжки зафіксував на відео очевидець з автомобіля, що проїжджав повз, і опублікував в соцмережах. Як повідомляє видання Egypt Telegtaph, інцидент стався 25 серпня на пустельній дорозі Каїр—Ісмаїлія в районі Шорук у Каїрі.

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За даними правоохоронців, вантажівка перевозила близько чотирьох тонн замороженої птиці та прямувала до компанії в місті Аш-Шурук.

Зловмисники їхали позаду фури, а потім один із них відкрив задні двері вантажівки й всі разом вони почали оперативно діставати коробки зі службового авто й перекладати їх у своє власне.

Зазначається, що зловмисники викрали близько 140 кг замороженої продукції — сім пластикових ящиків приблизно по 20 кг кожен.

Після того як відео стало вірусним, поліція розпочала розслідування й встановила особи підозрюваних — це було шестеро людей, які вже притягалися до відповідальності за порушення закону. Правоохоронці зазначили, що грабіжники є учасниками відомого злочинного угрупування, які спеціалізується на крадіжках.

Після скоєння інциденту вони покинули межі Каїра та переховувалися в одному з будинків у районі Алу провінції Аль-Каліубія, зазначає інше єгипетське видання Okaz.

Під час спроби затримання крадії відкрили вогонь по правоохоронцях. Спочатку медіа повідомляли про трьох загиблих та трьох поранених, однак сьогодні, 28 серпня, в новому матеріалі Egypt Telegraph повідомили, що всі учасники угрупування загинули.

У них вилучили вогнепальну зброю, автомобіль, який використовували під час пограбування, та частину викраденого.