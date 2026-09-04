«Там взагалі чорнота одна». У Мережі показали момент удару по нафтобазі в російському Сочі — відео

Заявлено як дим від пожежі на нафтобазі в російському Сочі, 4 вересня 2026 року (Фото: Скриншот відео / Exilenova+ / Telegram)

У Мережі опублікували відео, на якому, як стверджується, зафіксовано момент удару по нафтобазі в Краснодарському краї країни-агресора Росії в ніч на п’ятницю, 4 вересня.

Відповідні кадри в п’ятницю, 4 вересня, оприлюднив моніторинговий канал Кримський вітер.

«Момент влучання по нафтобазі в Адлері», — йдеться в описі до відео.

Крім того, за даними OSINT-аналітиків, під удар українських безпілотників міг потрапити російський дивізіон ППО поблизу селища Сіріус.

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«Там, неподалік від річки Псоу та кордону з Абхазією, розміщений російський ЗРК С-300/С-400. Після вибухів очевидці зафіксували масштабну пожежу», — зазначили в Кримському вітрі.

У Мережі також публікують кадри, зняті очевидцями пожежі в районі нафтобази.

«5:20, затишшя, вже пів години тиша, і ось що ми зрештою отримали. Там взагалі чорнота одна, це пипець», — каже жіночий голос за кадром.

У ніч проти 4 вересня українські безпілотники здійснили масовану атаку на місто Сочі та селище Сіріус, заявили в оперативному штабі Краснодарського краю РФ.

За даними українського моніторингового каналу Exilenova+, ціллю БПЛА стала Адлерська нафтобаза, що належить Роснєфті.

Своєю чергою, у Сіріусі — як повідомляв російський Telegram-канал Astra з посиланням на знімки очевидців — безпілотники завдали удару по дивізіону зенітно-ракетних комплексів С-300 або С-400.