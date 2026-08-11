У Румунії випробували крилату ракету з ШІ, розробники хочуть зробити її «найрозумнішою у світі»

Румунська технологічна компанія Oves Enterprise повідомила про успішне проведення перших випробувань крилатої ракети Sahara, яка використовує технології штучного інтелекту для навігації та коригування польоту. Про це компанія заявила у соцмережі X 10 серпня.

В Oves Enterprise зазначили, що розробка крилатої ракети є складним завданням, однак їм вдалося завершити перший етап випробувань системи Sahara. Метою проєкту є створення високотехнологічної крилатої ракети, яка працюватиме на основі платформи штучного інтелекту Nemesis.

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За задумом розробників, технологія Nemesis AI має забезпечувати автономну навігацію, аналіз даних і можливість адаптації параметрів польоту під час виконання завдання.

У компанії наголосили, що прагнуть створити «найрозумнішу крилату ракету у світі», використовуючи напрацювання у сфері штучного інтелекту, накопичені протягом багатьох років.

За даними Oves Enterprise, стартова маса крилатої ракети Sahara становить 55 кг, при цьому до 10 кг припадає на бойову частину. Ракета оснащена турбореактивним двигуном і здатна уражати цілі на відстані до 200 км.

Серед ключових характеристик розробники виділяють можливість польоту на наднизькій висоті — приблизно 50 метрів над поверхнею землі. Також система здатна автоматично коригувати маршрут залежно від особливостей рельєфу місцевості.

За словами компанії, штучний інтелект, інтегрований у систему управління ракети, має забезпечувати навігацію, розпізнавання цілей та коригування траєкторії під час виконання польотного завдання.

Вартість розробки проєкту оцінюють приблизно у 1,1 млн доларів. Oves Enterprise планує продовжити випробування та вдосконалення ракети.

«Це важлива віха для нашої команди. І ми лише починаємо», — заявили у компанії.