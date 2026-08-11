У Румунії випробували крилату ракету з ШІ, розробники хочуть зробити її «найрозумнішою у світі»

11 серпня, 21:59
Крилата ракета Sahara від Oves Enterprise (Фото: Defense Romania)

Крилата ракета Sahara від Oves Enterprise (Фото: Defense Romania)

Румунська технологічна компанія Oves Enterprise повідомила про успішне проведення перших випробувань крилатої ракети Sahara, яка використовує технології штучного інтелекту для навігації та коригування польоту. Про це компанія заявила у соцмережі X 10 серпня.

В Oves Enterprise зазначили, що розробка крилатої ракети є складним завданням, однак їм вдалося завершити перший етап випробувань системи Sahara. Метою проєкту є створення високотехнологічної крилатої ракети, яка працюватиме на основі платформи штучного інтелекту Nemesis.

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За задумом розробників, технологія Nemesis AI має забезпечувати автономну навігацію, аналіз даних і можливість адаптації параметрів польоту під час виконання завдання.

У компанії наголосили, що прагнуть створити «найрозумнішу крилату ракету у світі», використовуючи напрацювання у сфері штучного інтелекту, накопичені протягом багатьох років.

https://twitter.com/OvesEnterprise/status/2086691483373969616

За даними Oves Enterprise, стартова маса крилатої ракети Sahara становить 55 кг, при цьому до 10 кг припадає на бойову частину. Ракета оснащена турбореактивним двигуном і здатна уражати цілі на відстані до 200 км.

Серед ключових характеристик розробники виділяють можливість польоту на наднизькій висоті — приблизно 50 метрів над поверхнею землі. Також система здатна автоматично коригувати маршрут залежно від особливостей рельєфу місцевості.

За словами компанії, штучний інтелект, інтегрований у систему управління ракети, має забезпечувати навігацію, розпізнавання цілей та коригування траєкторії під час виконання польотного завдання.

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Вартість розробки проєкту оцінюють приблизно у 1,1 млн доларів. Oves Enterprise планує продовжити випробування та вдосконалення ракети.

«Це важлива віха для нашої команди. І ми лише починаємо», — заявили у компанії.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Румунія Штучний інтелект Ракета Виробництво зброї

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