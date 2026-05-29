Ще один інцидент. У Румунії впав великий безпілотник, кадри з місця події

На північному заході Румунії в населеному пункті Бесешть (повіт Марамуреш) було виявлено безпілотник без бойової частини.

Про це 28 травня повідомляв румунський телеканал TVR.

Зазначалося, що виявлений БПЛА великих розмірів — розмах крил становить близько трьох метрів.

Територію оточили. Справою зайнялася прокуратура при Апеляційному суді в Клужі. Встановлюється походження літального апарату і всі обставини інциденту.

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Фото: Скриншот відео / TVR

Фото: Скриншот відео / TVR

Stirile ProTV повідомляє, що безпілотник виявили місцеві жителі у полі.

Імовірно, він міг використовуватись для контрабанди. «Він виглядав як невеликий літак», розповів один із очевидців.

Фото: Скриншот відео / Stirile ProTV

У ніч на 29 травня в румунському місті Галац дрон врізався в житловий будинок, після чого на 10-му поверсі спалахнула пожежа. Загиблих немає, двоє людей постраждали. Дрон виявився російським БпЛА Герань-2 (шахед).

70 мешканців будинку було евакуйовано.