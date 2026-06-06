У слідчому ізоляторі №3 міста Кізел Пермського краю РФ після смерті української журналістки Вікторії Рощиної та міського голови Дніпрорудного Євгенія Матвєєва провели перевірку, після якої умови утримання українських полонених частково покращилися.

Про це у коментарі Слідству.Інфо розповів звільнений із російського полону військовослужбовець Сергій.

Чоловік потрапив до СІЗО Кізела наприкінці вересня 2024 року. За десять днів до цього, 19 вересня, там померла журналістка Вікторія Рощина. Її катували, не надавали медичної та психологічної допомоги та утримували в камері з антисанітарними умовами.

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Раніше, 7 вересня 2024 року, у цьому ж ізоляторі загинув міський голова Дніпрорудного Євгеній Матвєєв. Напередодні його жорстоко побили, однак медичної допомоги чоловіку не надали.

На думку звільненого військового, саме після цих подій у СІЗО відбулася перевірка. У травні 2025 року деяким полоненим передали листи з дому та посилки.

«Вони (росіяни — ред.) кілька разів роздавали по камерах цукерки, згущенку і печиво. І після цього лояльним стало ставлення. Коли я виїжджав у квітні [з колонії], то прокурор почав приїжджати кожен тиждень. Кожного тижня контролюють прийом їжі, приготування їжі, відвідування медиків. Відповідно, люди зараз вже почали не боятися. На кожну перевірку вони виходять, кажуть, що болить зуб, нога, живіт. Їм лікують зуби, дають таблетки. Раніше про таке боялися навіть заїкнутися», — каже Сергій.

Втім, попри певні покращення, у СІЗО продовжують діяти жорсткі обмеження. За словами Сергія, полонених і надалі змушують годинами стояти в камерах, забороняючи сідати або лягати.

«Коли в травні приїжджав військком, нам сказали: „Для вас змінюється режим“. Ми були в шоці. Казали: „Ви не нагинаєтеся, не кричите „так точно“, не дякуєте „матінці Росії за їжу“, не співаєте гімн. Ви просто сидите і читаєте книги, без дозволу ходите в туалет“. Але це тривало буквально два дні до цієї перевірки. А потім вони сказали: „П*дари, не розслабляйтесь, знову все повертається“. Ну і знову стоїмо», — розповів чоловік.

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

У серпні 2023 року 27-річна журналістка Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованих територіях України. У травні 2024 року було офіційно підтверджено її перебування на території РФ.

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28 серпня 2024 року батько Вікторії звернувся до російських представників із запитом на надання інформації про його доньку. Лист-відповідь було датовано 2 жовтня. У ньому було вказано дату смерті журналістки — 19 вересня 2024 року.

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Рощина була в списках на обмін, її повернення було вже погоджено.

Російська сторона довго відмовлялася віддавати тіло Рощиної.

У березні 2025 року журналісти з’ясували, що в російському полоні Рощину жорстоко катували. На її тілі були ножові поранення, а вага була меншою за 30 кг.

24 квітня стало відомо, що в Україну в лютому 2025-го повернули тіло журналістки. Його передали з позначкою «невстановлена особа чоловічої статі» і без деяких внутрішніх органів, щоб приховати сліди тортур.

Прощання з українською журналісткою в Києві відбулося 8 серпня.