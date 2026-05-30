У Нижньогородській області РФ з’явиться міністерство для захисту від українських БпЛА

30 травня, 18:25
У російському регіоні створюють відомство для протидії українським БпЛА (Фото: Exilenova+ / Telegram)

У російському регіоні створюють відомство для протидії українським БпЛА (Фото: Exilenova+ / Telegram)

У Нижньогородській області РФ створять «міністерство захисту об’єктів» для протидії українським дронам. Про це у суботу, 30 травня, повідомив уряд регіону.

Губернатор Гліб Нікітін підписав указ про зміни у структурі місцевого уряду.

«Ключовою зміною стане створення нового органу виконавчої влади — міністерства захисту об'єктів Нижньогородської області. Його, а також міністерство енергетики та житлово-комунального господарства регіону, куруватиме заступник голови уряду Володимир Тужилін», — йдеться в повідомленні.

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28 травня Telegram-канал Astra повідомив, що у Нижньому Новгороді безпілотник або його уламки впали на дах будівлі обласного суду. Мешканці Радянського району міста, в якому розташований суд, заявляли про вибух і дрон, що пролітав на низькій висоті.

30 квітня у Нижньогородській області оголошували небезпеку атаки БпЛА. Аеропорт Нижнього Новгорода тимчасово не приймав і не відправляв рейси.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Нижній Новгород удари по території РФ Війна Росії проти України Дрони

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