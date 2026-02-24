Російська компанія Транснефть скоротила приймання нафти після атаки на НПС у Татарстані — Reuters

24 лютого, 22:22
Пожежа на НПС Калейкіно, Республіка Татарстан (Фото: Скриншот відео / Exilenova+ / Telegram)

Пожежа на НПС Калейкіно, Республіка Татарстан (Фото: Скриншот відео / Exilenova+ / Telegram)

Російська компанія Транснефть скоротила надходження нафти у свою систему приблизно на 250 000 барелів на добу після атаки українських БпЛА на ключову нафтоперекачувальну станцію (НПС) Калейкіно в Татарстані.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 24 лютого, посилаючись на два джерела, обізнані із ситуацією.

За словами одного з джерел, скорочення надходження нафти має найбільший вплив на поставки від татарстанського виробника Татнефть.

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Reuters пише, що уражена НПС може перекачувати близько 1 мільйона барелів на день та є ключовим вузлом для транспортування нафти із Західного Сибіру.

Трубопроводи зі станції Калейкіно постачають нафту до основних західних портів, включно з Новоросійським і Приморським, а також до трубопроводу Дружба. До того ж НПС є важливим вузлом для постачання нафти до російських нафтопереробних заводів.

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Як зазначило джерело, внаслідок атаки загорілися два резервуари місткістю 50 000 метричних тонн.

23 лютого російське видання Astra повідомило, що безпілотники вдарили по нафтоперекачувальній станції Калейкіно в Республіці Татарстан.

Пізніше поінформоване джерело NV у Службі безпеки України (СБУ) підтвердило атаку в ніч на 23 лютого на НПС, розташовану біля міста Альметьєвськ у російському Татарстані.

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24 лютого Радио Свобода повідомило, що в Татарстані триває сильна пожежа, що спалахнула внаслідок атаки на НПС Калейкіно, та опублікувало відповідний супутниковий знімок.

Російські НПЗ у вогні

Telegram-канал Exilenova+ писав, що дим від однієї з палаючих бочок простягнувся аж до Нафтокамська, а це близько 170 кілометрів.

НПС Калейкіно є ключовим вузлом транспортування російської нафти, зокрема в Європу через нафтопровід Дружба. Вона знаходиться за понад 1200 кілометрів від кордону з Україною.

Редактор: Катерина Шпак

Теги:   Татарстан Нафта удари по території РФ НПЗ Росія

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