Російська компанія Транснефть скоротила приймання нафти після атаки на НПС у Татарстані — Reuters

Російська компанія Транснефть скоротила надходження нафти у свою систему приблизно на 250 000 барелів на добу після атаки українських БпЛА на ключову нафтоперекачувальну станцію ( НПС) Калейкіно в Татарстані.

Про це повідомляє Reuters у вівторок, 24 лютого, посилаючись на два джерела, обізнані із ситуацією.

За словами одного з джерел, скорочення надходження нафти має найбільший вплив на поставки від татарстанського виробника Татнефть.

Реклама

Reuters пише, що уражена НПС може перекачувати близько 1 мільйона барелів на день та є ключовим вузлом для транспортування нафти із Західного Сибіру.

Трубопроводи зі станції Калейкіно постачають нафту до основних західних портів, включно з Новоросійським і Приморським, а також до трубопроводу Дружба. До того ж НПС є важливим вузлом для постачання нафти до російських нафтопереробних заводів.

Як зазначило джерело, внаслідок атаки загорілися два резервуари місткістю 50 000 метричних тонн.

23 лютого російське видання Astra повідомило, що безпілотники вдарили по нафтоперекачувальній станції Калейкіно в Республіці Татарстан.

Пізніше поінформоване джерело NV у Службі безпеки України (СБУ) підтвердило атаку в ніч на 23 лютого на НПС, розташовану біля міста Альметьєвськ у російському Татарстані.

24 лютого Радио Свобода повідомило, що в Татарстані триває сильна пожежа, що спалахнула внаслідок атаки на НПС Калейкіно, та опублікувало відповідний супутниковий знімок.

Російські НПЗ у вогні

Telegram-канал Exilenova+ писав, що дим від однієї з палаючих бочок простягнувся аж до Нафтокамська, а це близько 170 кілометрів.

НПС Калейкіно є ключовим вузлом транспортування російської нафти, зокрема в Європу через нафтопровід Дружба. Вона знаходиться за понад 1200 кілометрів від кордону з Україною.