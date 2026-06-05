У Краснодарському краї РФ безпілотники атакували танкер і суховантажі — росЗМІ

У Краснодарському краї країни-агресорки РФ унаслідок нібито атаки дронів на танкер і суховантажі п’ятеро людей загинули і шестеро постраждали, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Може йтися про танкер тіньового флоту .

Стверджується, що під атаку, яка сталася о п’ятій годині ранку 5 червня, потрапили танкер і два суховантажі в Таганрозькій затоці, пише російське пропагандистське видання Известия.

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Зі свого боку український OSINT-канал Око Гора вказав, що йдеться про танкер тіньового флоту, і дав зрозуміти, що пошкоджень зазнали не тільки три судна, про які повідомляють пропагандисти.

«І це, нібито, ще не все», — натякнули OSINT-аналітики.

Інфографіка: NV

За оцінкою Головного управління розвідки Міноборони України, тіньовий флот Росії налічує понад тисячу переважно застарілих суден, що погано обслуговуються, без належного страхування, із заплутаними структурами власності та управління, зареєстрованими в «дружніх» юрисдикціях. Загальний дедвейт (повна вантажопідйомність судна — Ред.) цього сегмента оцінюють у понад 100 млн тонн (приблизно 17% світового флоту нафтових танкерів).

У грудні 2024 року портал War&Sanctions опублікував досьє на 238 таких фігурантів «тіньового флоту».

У грудні 2023 року Міжнародна морська організація (ІМО) у своїй резолюції визначила поняття «тіньовий флот», тобто це судна, які займаються незаконними операціями для обходу санкцій, ухилення від дотримання правил безпеки або охорони довкілля, уникнення страхових витрат або іншої незаконної діяльності. Наприклад, власники танкерів можуть уникати контрольних перевірок, відмовитися від належного страхування відповідальності або іншого фінансового забезпечення і навіть приховувати ідентичність судна.