У Росії стали посилювати охорону пропагандистів — ЗМІ

3 вересня, 13:42
У РФ до співробітників пропагандистских каналів приставили охоронців з Росгвардії (Фото: Reuters)

У РФ до співробітників пропагандистских каналів приставили охоронців з Росгвардії (Фото: Reuters)

Після низки атак на російських військових — як-от головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка у Москві — до багатьох російських пропагандистів приставили посилену охорону.

Про це повідомило у четвер, 3 вересня, Агентство з посиланням на чотири поінформовані джерела.

Зокрема співробітник одного з російських федеральних каналів розповів, що нещодавно очільник Росгвардії Віктор Золотов порадив його керівництву обзавестися охороною і росгвардійці стали супроводжувати майже всіх керівників телеканалів — а ті від цього «не в захваті», оскільки їм не подобається постійне стеження.

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Охорону посилили і для телеведучих — за даними Агентства, один із них нещодавно відзначав день народження у Москві і приїхав на святкування з цілим автомобілем охорони.

Ще один співрозмовник Агентства зазначив, що перших осіб пропагандистських телеканалів і раніше могла супроводжувати позавідомча охорона, підпорядкована Росгвардії. Але тепер заходи безпеки справді посилено.

Ще джерела видання повідомили, що під посилену охорону взяли Іллю Медведєва — сина заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. За інформацією джерел, Медведєва-молодшого супроводжує чимало співробітників ФСО (Федеральної служби охорони), які ретельно обшукують всі локації, де він планує перебувати.

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Агентство також навело слова знайомого Іллі Медведєва, наближеного до керівництва партії влади Єдина Росія. Той сказав, що така охорона була і раніше — проте послався на епізод, коли до Москви прилітали онуки президента Азербайджану Ільхама Алієва, а в аеропорту їх зустрічали щонайменше 10 співробітників ФСО. Зазвичай охорони було б значно менше, визнав він.

Як підсумовує Агентство, охорону російських пропагандистів стали посилювати вже в перші місяці повномасштабної війни проти України. Але тоді її приставляли лише до найвідоміших із них.

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31 серпня The Moscow Times повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про нове розширення центрального апарату Федеральної служби охорони — вже четверте від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Чисельність співробітників центрального апарату ФСО збільшилась з 785 до 812 осіб.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Росія Російська пропаганда ФСО

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