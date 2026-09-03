Після низки атак на російських військових — як-от головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка у Москві — до багатьох російських пропагандистів приставили посилену охорону.

Про це повідомило у четвер, 3 вересня, Агентство з посиланням на чотири поінформовані джерела.

Зокрема співробітник одного з російських федеральних каналів розповів, що нещодавно очільник Росгвардії Віктор Золотов порадив його керівництву обзавестися охороною і росгвардійці стали супроводжувати майже всіх керівників телеканалів — а ті від цього «не в захваті», оскільки їм не подобається постійне стеження.

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Охорону посилили і для телеведучих — за даними Агентства, один із них нещодавно відзначав день народження у Москві і приїхав на святкування з цілим автомобілем охорони.

Ще один співрозмовник Агентства зазначив, що перших осіб пропагандистських телеканалів і раніше могла супроводжувати позавідомча охорона, підпорядкована Росгвардії. Але тепер заходи безпеки справді посилено.

Ще джерела видання повідомили, що під посилену охорону взяли Іллю Медведєва — сина заступника голови Ради безпеки РФ Дмитра Медведєва. За інформацією джерел, Медведєва-молодшого супроводжує чимало співробітників ФСО (Федеральної служби охорони), які ретельно обшукують всі локації, де він планує перебувати.

Агентство також навело слова знайомого Іллі Медведєва, наближеного до керівництва партії влади Єдина Росія. Той сказав, що така охорона була і раніше — проте послався на епізод, коли до Москви прилітали онуки президента Азербайджану Ільхама Алієва, а в аеропорту їх зустрічали щонайменше 10 співробітників ФСО. Зазвичай охорони було б значно менше, визнав він.

Як підсумовує Агентство, охорону російських пропагандистів стали посилювати вже в перші місяці повномасштабної війни проти України. Але тоді її приставляли лише до найвідоміших із них.

31 серпня The Moscow Times повідомило про те, що російський диктатор Володимир Путін підписав указ про нове розширення центрального апарату Федеральної служби охорони — вже четверте від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Чисельність співробітників центрального апарату ФСО збільшилась з 785 до 812 осіб.