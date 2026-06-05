У порту Румунії вибухнув морський дрон, який міг належати Україні

Вибух у порту Констанца у Румунії, 5 червня 2026 року (Фото: Скриншот відео / Digi24)

У румунському порту Констанца у п’ятницю, 5 червня, вибухнув морський дрон. Міноборони Румунії заявляє, що БпЛА може бути українським, пише Digi24 .

Інцидент стався близько 10:30 поблизу причалів № 77−78 порту Констанца. Неподалік розташована штаб-квартира Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) та нафтовий термінал Oil Terminal.

Реклама

У місті ввели «червоний» план реагування, зону вибуху ізолювали.

Міністерство національної оборони Румунії заявило, що об'єкт «відповідає тим, що використовуються у війні в Україні». У відомстві кажуть, що дрон самознищився.

За даними Digi24, на борту морського дрона було «десятки кілограмів вибухівки». Місцева прокуратура розпочала розслідування.

Прем'єр-міністра Еуджена Томака та президента Румунії Нікушора Дана проінформували про вибух, пише видання.

Влучання шахеда у житловий будинок у Румунії 29 травня — головне

Вночі проти 29 травня в Румунії БпЛА з щонайменше 30 кілограмів вибухівки впав на дах багатоквартирного житлового будинку в місті Галац, внаслідок чого двоє людей постраждали.

У Міноборони Румунії підтвердили, що це був російський БпЛА Герань-2. МЗС Румунії назвало інцидент із дроном «серйозною ескалацією» з боку РФ та анонсувало активацію 4 статті НАТО про консультації між союзними. НАТО своєю чергою засудило «безвідповідальні дії Росії».

Президент Румунії Нікушор Дан згодом оголосив, що консульство РФ у Констанці буде закрито, а консул — оголошений персоною нон грата.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Даном і заявив, що Україна направить фахівців у Румунію для посилення захисту неба.

Пізніше румунський президент повідомив, що шахед, що влучив у Галаці, ймовірно, був підбитий українською ППО і змінив свій курс.