У порту Румунії вибухнув морський дрон, який міг належати Україні
Вибух у порту Констанца у Румунії, 5 червня 2026 року (Фото: Скриншот відео / Digi24)
У румунському порту Констанца у п’ятницю, 5 червня, вибухнув морський дрон. Міноборони Румунії заявляє, що БпЛА може бути українським, пише Digi24.
Інцидент стався близько 10:30 поблизу причалів № 77−78 порту Констанца. Неподалік розташована штаб-квартира Румунського агентства з порятунку людського життя на морі (ARSVOM) та нафтовий термінал Oil Terminal.
У місті ввели «червоний» план реагування, зону вибуху ізолювали.
Міністерство національної оборони Румунії заявило, що об'єкт «відповідає тим, що використовуються у війні в Україні». У відомстві кажуть, що дрон самознищився.
За даними Digi24, на борту морського дрона було «десятки кілограмів вибухівки». Місцева прокуратура розпочала розслідування.
Прем'єр-міністра Еуджена Томака та президента Румунії Нікушора Дана проінформували про вибух, пише видання.
Влучання шахеда у житловий будинок у Румунії 29 травня — головне
Вночі проти 29 травня в Румунії БпЛА з щонайменше 30 кілограмів вибухівки впав на дах багатоквартирного житлового будинку в місті Галац, внаслідок чого двоє людей постраждали.
У Міноборони Румунії підтвердили, що це був російський БпЛА Герань-2. МЗС Румунії назвало інцидент із дроном «серйозною ескалацією» з боку РФ та анонсувало активацію 4 статті НАТО про консультації між союзними. НАТО своєю чергою засудило «безвідповідальні дії Росії».
Президент Румунії Нікушор Дан згодом оголосив, що консульство РФ у Констанці буде закрито, а консул — оголошений персоною нон грата.
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Даном і заявив, що Україна направить фахівців у Румунію для посилення захисту неба.
Пізніше румунський президент повідомив, що шахед, що влучив у Галаці, ймовірно, був підбитий українською ППО і змінив свій курс.