У Польщі біля кордону з РФ виявили розвідувальний безпілотник

У Польщі поблизу кордону з російською Калінінградською областю виявили безпілотник , що впав у полі неподалік міста Бартошице.

Про це повідомляє DW.

У військовій поліції Польщі повідомили, що, за попередніми даними, знайдений БПЛА є військовим розвідувальним дроном, який використовувався для спостереження і не призначався для бойового застосування.

Реклама

Як повідомляє польська радіостанція RMF FM, на корпусі дрона виявили написи кирилицею. Це може вказувати як на російське, так і на українське походження апарата. Також зазначається, що він був оснащений кількома камерами.

Польський державний телеканал TVP Info повідомляє, що розвідувальний дрон, ймовірно, впав між містом Бартошице та населеним пунктом Осека приблизно за 20 км від кордону з РФ.

10 квітня повідомлялося, що у селищі Ярославець Люблінського воєводства Польщі знайшли уламок ракети. Уламок виявили на території саду. За даними військової жандармерії, ракету, найімовірніше, було використано для відбиття атаки російських дронів 10 вересня 2025 року.

Вночі 10 вересня 2025 року на територію польського повітряного простору вторгся 21 російський безпілотник. Дрони залетіли майже на 300 кілометрів углиб країни. Попередньо, чотири БПЛА збили сили ППО НАТО, зокрема в Люблінському воєводстві. Більша частина дронів, за даними ЗМІ, являла собою приманки Гербера.

Після атаки генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про операцію Східна варта для посилення протиповітряної оборони цього флангу Альянсу. Союзники розгорнули додаткові обладнання та війська у Польщі.