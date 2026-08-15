Польща продемонструвала новітнє озброєння під час найбільшого військового параду в історії (Фото: Martyna Niecko/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS)

Польща у День війська польського 15 серпня провела масштабний військовий парад , який став найбільшим за всю історію країни. Під час заходу Варшава продемонструвала свої можливості на суші, морі та в повітрі на тлі посилення загроз із боку Росії. Про це повідомляє TVP World.

Парад у столиці Польщі розпочався опівдні. Над Варшавою пролетіли понад 60 військових літаків, серед яких був новітній американський винищувач F-35.

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Літак F-35 став одним із найсучасніших елементів польського військового арсеналу. Перші три винищувачі цього типу Польща отримала у травні в межах контракту на придбання 32 літаків загальною вартістю 4,6 млрд доларів.

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Окремий військово-морський парад відбувся біля міст Гдиня та Гданськ на узбережжі Балтійського моря. У ньому взяли участь понад 20 кораблів, зокрема судна країн-союзників. За заходом спостерігав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Фото: Martyna Niecko/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Фото: Martyna Niecko/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

«У цей день ми завжди пам’ятаємо та віддаємо шану всім героям нашої історії… солдатам, пілотам, а тут, у Гдині, особливо морякам. Без їхньої жертви, без їхньої відданості Польща сьогодні не була б вільною, суверенною державою», — сказав Туск.

Він також наголосив, що «лише ті, хто сильний, добре підготовлений, справді незалежний і суверенний, уникнуть війни».

Фото: Martyna Niecko/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Фото: Martyna Niecko/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

У заходах також взяли участь військовослужбовці зі США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії та інших держав. Найчисленніший контингент серед союзників представлятиме Франція, зокрема її підрозділ Іноземного легіону. Водночас представники України не отримали запрошення на парад.

Фото: Martyna Niecko/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Фото: Martyna Niecko/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Фото: Martyna Niecko/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Польща почала одну з наймасштабніших програм військової модернізації в Європі. Варшава замовила у США 96 ударних гелікоптерів AH-64E Apache, розпочала введення в експлуатацію винищувачів F-35, а також спустила на воду новий фрегат Wicher.

Крім того, Польща планує придбати шведські підводні човни класу A26 Blekinge, які вважаються одними з найсучасніших неядерних підводних суден у Європі.

У 2025 році Польща спрямувала на оборону близько 4,7% ВВП — це найвищий показник серед країн НАТО. У 2026 році Варшава планує збільшити оборонні витрати до 5% ВВП.