У Норвегії затримали підлітка за підозрою в підготовці теракту на базі НАТО

Норвезька поліція затримала підлітка за звинуваченням у плануванні теракту на базі НАТО (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)

У Норвегії затримали 17-річного підлітка за підозрою в підготовці терористичного нападу на базу НАТО . За даними слідства, юнак був радикалізований та приносив до школи прапор ІДІЛ. Про це повідомив норвезький суспільний мовник NRK .

Служба безпеки поліції Норвегії повідомила, що підлітка затримали в Ругаланді за підготовку терористичного акту. Після чотирьох-п'яти годин допиту його взяли під варту на два тижні.

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За даними обвинувачення, хлопець планував підірвати об'єкт НАТО в Ятто — військовий центр у Ставангері. Слідчі вилучили два носії даних, проте їхній зміст наразі не розголошується.

NRK повідомляє, що підліток виявляв симпатії до ІДІЛ і приносив прапор цієї організації до школи. Адвокат підсудного Кнут Лерум заявив, що його клієнт не визнає провини.

Слухання щодо тримання під вартою відбулося в районному суді Південного Ругаланда в Санднесі. Обвинувачення наголошує на ризикові фальсифікації доказів, що може зашкодити розслідуванню та судовому процесу.