У Норвегії затримали підлітка за підозрою в підготовці теракту на базі НАТО
Норвезька поліція затримала підлітка за звинуваченням у плануванні теракту на базі НАТО (Фото: REUTERS/Ints Kalnins)
У Норвегії затримали 17-річного підлітка за підозрою в підготовці терористичного нападу на базу НАТО. За даними слідства, юнак був радикалізований та приносив до школи прапор ІДІЛ. Про це повідомив норвезький суспільний мовник NRK.
Служба безпеки поліції Норвегії повідомила, що підлітка затримали в Ругаланді за підготовку терористичного акту. Після чотирьох-п'яти годин допиту його взяли під варту на два тижні.
За даними обвинувачення, хлопець планував підірвати об'єкт НАТО в Ятто — військовий центр у Ставангері. Слідчі вилучили два носії даних, проте їхній зміст наразі не розголошується.
NRK повідомляє, що підліток виявляв симпатії до ІДІЛ і приносив прапор цієї організації до школи. Адвокат підсудного Кнут Лерум заявив, що його клієнт не визнає провини.
Слухання щодо тримання під вартою відбулося в районному суді Південного Ругаланда в Санднесі. Обвинувачення наголошує на ризикові фальсифікації доказів, що може зашкодити розслідуванню та судовому процесу.