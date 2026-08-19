У Норвегії інститут визнали винним у дискримінації через відмову найняти росіянина

У Norce діяла практика не наймати громадян держав, які вважалися країнами підвищеного ризику (Фото: norceresearch.no)

Норвезький дослідницький інститут Norce визнали винним у дискримінації після того, як він двічі відмовив у працевлаштуванні науковцю з Росії , посилаючись на безпекові ризики.

Про це повідомляє норвезьке видання Khrono.



Навесні 2023 року кандидат, який на той момент уже кілька років проживав у Норвегії та здобув докторський ступінь у норвезькому університеті, претендував на посаду постдоктора в Norce.

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Комісія з найму визнала його найкращим кандидатом, однак керівництво інституту заблокувало працевлаштування за кілька днів до підписання контракту.

У Norce тоді діяла практика не наймати громадян держав, які вважалися країнами підвищеного ризику. До них, зокрема, зараховували Росію, Китай та Іран. Установа пояснювала це рекомендаціями норвезьких органів безпеки та ризиком доступу до чутливої інформації.

Пізніше вакансію оголосили повторно. Науковець, який на той час уже отримав громадянство Норвегії, знову подав заявку та пройшов співбесіду з фахівцем із безпеки, однак вдруге не отримав роботу.

Норвезька Комісія з питань дискримінації дійшла висновку, що міркування безпеки можуть бути законною підставою для обмежень під час найму, зокрема у випадках доступу до чутливих наукових даних або критичної інфраструктури.

Водночас у цьому випадку рішення Norce ґрунтувалося не на індивідуальній оцінці кандидата та ризиків, пов’язаних із конкретною посадою, а на його походженні та загальному підході до громадян окремих держав.

У комісії також звернули увагу, що керівництво не мало детальної інформації про можливі особисті зв’язки кандидата або інші обставини, які могли б становити конкретну загрозу безпеці.

Юрист Norce Гельге Теннебьо заявив, що інститут не мав наміру дискримінувати кандидата та намагався врахувати одночасно вимоги безпеки й законодавство про рівне ставлення.

За його словами, Norce врахує рішення комісії під час подальшого вдосконалення процедур найму. Зараз у компанії більше не діє загальна заборона на працевлаштування кандидатів із так званих країн підвищеного ризику, а кожен випадок розглядають окремо.