Громадянина Іраку, який у Німеччині штовхнув під потяг 16-річну українку, визнали неосудним, його відправили до психлікарні

У Німеччині суд визнав неосудним громадянина Іраку, який у 2025 році штовхнув під потяг 16-річну українку (Фото: D Mak/www.flickr.com)

Громадянина Іраку, який у 2025 році в Німеччині штовхнув 16-річну українку Ліану під вантажний потяг, визнали неосудним та призначили психіатричне лікування.

Таке рішення ухвалив суд Геттінгена 29 квітня, пише Deutche Welle.

Ухвалюючи таке рішення, суд посилався на результати експертизи, під час якої в чоловіка виявили параноїдну шизофренію. Водночас суд вважав доведеним, що влітку 2025 року саме ця особа штовхнула дівчину під товарний поїзд.

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Попри діагноз, прокуратура в обвинувальному висновку заявила про навмисне вбивство і наполягало, що чоловік є небезпечним для суспільства.

Як зазначається в матеріалі, громадянин Іраку, згідно з європейськими правилами надання притулку, не міг перебувати в Німеччині. За кілька днів до інциденту на вокзалі його мали відправити до Литви, через яку він в'їхав до ЄС.

11 серпня 2025 року в німецькому місті Фрідланд 31-річний громадянин Іраку штовхнув під вантажний потяг 16-річну українку Ліану. Інцидент стався на залізничному вокзалі, поїзд рухався зі швидкістю близько 100 км/год.

ДНК-експертиза виявила сліди біженця на плечі Ліани, що вказувало на насильницький контакт. Після цього чоловіка взяли під варту та повідомили про підозру в ненавмисному вбивстві. У його крові зафіксували 1,35 проміле алкоголю, а також встановили, що він страждає на параноїдну шизофренію.

Родина загиблої дівчини виїхала з Маріуполя до Німеччини у 2022 році. Ліана навчалася на асистентку стоматолога.