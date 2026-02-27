Німеччина ухвалила закон про посилення правил надання притулку для мігрантів

Німецький Бундестаг у п’ятницю, 27 лютого, ухвалив закон про посилення правил надання притулку та лібералізацію доступу шукачів притулку до ринку праці, повідомляє DW .

Підтримали документ депутати від правлячих сил — блоку християнських партій ХДС/ХСС та Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), проти проголосували члени ультраправої Альтернативи для Німеччини (АдН), а також Союзу-90/зелених та Лівої партії.

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У результаті правляча у ФРН коаліція значною мірою перенесла в національне законодавство реформу, ухвалену на рівні ЄС ще в 2024 році.

Ключові елементи реформи — обов’язкова перевірка особи прибуваючих, а також розгляд заяв на притулок на зовнішніх кордонах ЄС для вихідців з країн з низьким рівнем визнання статусу біженця. У разі відмови шукачі притулку можуть бути депортовані безпосередньо звідти.

Процедури для тих, хто вже подав заяву про притулок в іншій державі Євросоюзу, повинні бути скорочені.

У низці випадків повернення мігранта до відповідальної за нього країни буде можливе протягом більш тривалого часу — наприклад, якщо людина тимчасово переховується від влади.

Країни зможуть створювати так звані центри вторинної міграції з обов’язковим проживанням для тих, хто повинен залишити Німеччину, оскільки відповідальність за них несе інша країна ЄС.

26 лютого Sky News повідомив, що Велика Британія різко скоротила кількість схвалених заявок на надання притулку для біженців з України. Родинам радять повертатися на захід України, називаючи це «безпечною» територією.