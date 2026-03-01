Акція протесту в Німеччині проти реформи військової служби, 5 грудня 2025 року (Фото: REUTERS/Christian Mang)

Журналіст і військовослужбовець Павло Казарін в інтерв'ю Radio NV заявив, що Україні є чим пишатися як суспільству, бо у Німеччині та Франції у разі великої війни ухилянтів від мобілізації було б набагато більше.

«Коли ми критикуємо кількість ухилянтів, треба розуміти: якби напад стався на Німеччину чи Францію, я думаю, що там співвідношення між добровольцями і ухилянтами було б значно більше в бік ухилянтів. Тож нам як суспільству є чим пишатися, давайте відверто», — заявив Казарін в ефірі Radio NV.

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Ситуація з мобілізацією у Німеччині та Франції

5 грудня 2025 року багато школярів по всій Німеччині пропустили уроки — щоб вийти на акції протесту проти реформи військової служби, рішення про яку ухвалили в Бундестазі.

За інформацією правоохоронців, протести відбулися у 90 містах по всій країні.

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За організацією протесту стоїть ініціатива Schulstreik gegen Wehrpflicht (Шкільний страйк проти призову).

У Берліні, за інформацією поліцейських, з 12:00 зібралося близько 3 тисяч осіб, які пройшли маршем в районі Кройцберг. Багато хто ніс плакати та скандували гасла проти військової служби в Бундесвері. У демонстрації також узяли участь батьки з маленькими дітьми та учні початкової школи з саморобними плакатами.

Законодавча зміна, ухвалена Бундестагом, зобов’язує всіх 18-річних чоловіків заповнювати анкету про свою фізичну підготовку і готовність служити в Бундесвері. Для жінок анкета, і, відповідно, служба залишатиметься добровільною.

У межах реформи коаліція також погодилася відновити обов’язкові медичні огляди для чоловіків, народжених із 2008 року.

Якщо армія не досягне своїх цілей щодо набору добровольців, частина тих, хто пройшов обстеження, може бути призвана після окремого голосування в Бундестазі.

У січні 2025 року президент Франції Еммануель Макрон заявив про плани «мобілізувати» більше молодих добровольців для підтримки Збройних сил країни.

27 листопада 2025 року Макрон оголосив про запуск програми добровільної військової служби для 18 та 19-річних у 2026 році.

Молодь у Франції будуть відбирати під час «дня мобілізації» на основі їхньої мотивації та потреб збройних сил. Добровольці служитимуть десять місяців, починаючи з одного місяця навчання базовим військовим навичкам та поводженню зі зброєю, а потім дев’ять місяців у військовій частині, дислокованій на території Франції.

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Макрон заявив, що метою програми є залучення трьох тисяч молодих людей до 2026 року, збільшення їхньої кількості до 10 тисяч до 2030 року та 50 тисяч до 2035 року.

Також президент Франції назвав цю ініціативу відповіддю на «загострення криз», з якими стикається Франція, і запевнив, що вона не стосується «відправлення молоді до України».

Заява пролунала через кілька днів після того, як начальник Генерального штабу оборони генерал Фаб'єн Мандон попередив Францію, що вона повинна бути готова «прийняти втрату своїх дітей» у відповідь на російські загрози та ризик відкритого конфлікту.



Франція призупинила призов до армії у 1997 році за президентства Жака Ширака.

