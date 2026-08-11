У Німеччині через невідомий дрон закривали аеропорт Ганновера

У ніч проти 11 серпня роботу аеропорту Ганновер-Лангенхаген у Німеччині тимчасово призупиняли через невідомий безпілотник , який правоохоронці намагалися відстежити протягом близько двох годин. Про це у вівторок, 11 серпня, повідомляє Spiegel .

Після того як поблизу аеропорту зафіксували дрон, повітряний простір і злітно-посадкові смуги кілька разів закривали. Один вантажний літак перенаправили на інший маршрут, а частину рейсів на виліт і посадку відклали.

Реклама

Безпілотник вперше помітили поблизу аеропорту на висоті близько 25 метрів. Спочатку обмеження запровадили лише щодо однієї смуги, однак близько 04:00 закрили весь аеропорт. Після того як дрон зник, польоти частково відновили, але вже о 04:21 його знову зафіксували над територією летовища, через що обмеження повернули. Повноцінну роботу аеропорт відновив близько 05:20.

У поліції заявили, що цього разу спеціальна система виявлення дронів не зафіксувала жодного сигналу. Водночас безпілотник кілька разів бачили працівники аеропорту та патрульні. Німецька служба управління повітряним рухом також не змогла визначити його точне місцеперебування.

Правоохоронці припускають, що йшлося про комерційний дрон, який не реагує на спеціальне обладнання для виявлення безпілотників.

За інформацією видання, у внутрішньому звіті поліції зазначено, що через розташування об'єкта критичної інфраструктури не можна виключати версію про можливу гібридну діяльність. Водночас правоохоронці наголосили, що наразі немає підтверджень зв’язку цього інциденту з випадком у Лейпцигу, де раніше біля українського транспортного літака виявили дрон із вибухівкою.

Інцидент з дроном в аеропорту Лейпцига 5 серпня — головне

Вночі 5 серпня в німецькому аеропорту Лейпциг/Галле, що з 2022 року є базою для українських літаків Антонов, знайшли дрон з прикріпленими до нього детонатором та вибуховою речовиною. Безпілотник знаходився на посадковій смузі — біля українського вантажного літака Ан-124 Руслан.

Читайте також: Німецька поліція встановила додатковий радар в аеропорту Лейпцига після інциденту з дроном

Через інцидент літаки перенаправляли. Один з вантажних бортів DHL відклав посадку та робив додаткове коло, коли зіткнувся у повітрі з невідомим предметом — це міг бути ще один БпЛА, що пізніше підтвердили пілоти.

Реклама:

6 серпня міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що інцидент не був справою рук аматорів, до нього може бути причетна іноземна держава.

В МЗС України заявили, що в аеропорту Лейпцига ніхто не постраждав, літаки української компанії Антонов не пошкоджено.

ЗМІ писали, що дрон знайшли біля літака АН-124, завантаженого боєприпасами, однак Міністерство внутрішніх справ Німеччини спростувало цю інформацію.

Американські чиновники, обізнані із розвідувальними звітами щодо інциденту, повідомили The Wall Street Journal, що дрон із вибухівкою, ймовірно, належить російському уряду.

10 серпня Die Zeit з посиланням на аналіз записів камер спостереження аеропорту писала, що дрон вдарився об одне з крил літака, однак вибуху не було. Також слідчі виявили сліди ДНК на місці атаки — зразки збігались з матеріалом, який раніше був зафіксований у 2024 році під час розслідування підпалу в логістичному центрі DHL у Лейпцигу.