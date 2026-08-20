Російський дрон залетів на територію Молдови під час масованої атаки РФ на Україну
У Молдові зафіксували проліт безпілотника (Фото: Serhii Smolientsev/Reuters)
Дрон типу Shahed-136 під час масованої атаки РФ на Україну у ніч проти четверга, 20 серпня, перетнув повітряний простір Молдови та згодом повернувся в Україну.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Молдови.
Там уточнили, що близько 03:16 системи спостереження Національної армії зафіксували та відстежили несанкціонований політ у повітряному просторі країни.
За попередніми даними, безпілотник типу Shahed-136 (Герань-2) незаконно перетнув молдовський державний кордон з території України поблизу населеного пункту Котловина Ренійського району та пролетів у напрямку села Етулія в автономному територіальному утворенні Гагаузія.
У Міноборони зазначили, що дрон залишив повітряний простір Молдови о 03:22, взявши курс від Етулії назад у бік України.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 20 серпня Росія під час масованої атаки завдала ударів дронами по пункту пропуску в Одеській області на кордоні з Молдовою.
Масована атака на Київ та область 20 серпня — головне
У Києві внаслідок обстрілу загинули 12 людей, понад 30 отримали поранення, зафіксовані численні руйнування та пожежі. Пошкоджені житлові будинки, школа, дитяча лікарня, склади та інші об'єкти в кількох районах столиці.
На Київщині внаслідок обстрілу одна людина загинула, семеро постраждали. У Бориспільському та Броварському районах пошкоджені житлові будинки, склади та інші об'єкти, на місцях працюють екстрені служби.
Після нічної атаки Росії частина Святошинського та Солом’янського районів Києва залишилася без електропостачання. До того ж перебої зафіксували у Броварській громаді на Київщині через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури.
Загалом у ніч проти 20 серпня російські окупанти застосували балістичні ракети Онікс, Циркон, Іскандер-М і С-400, 36 крилатих та авіаційних ракет Х-101, Іскандер-К і Х-59, вісім Калібрів, два баражуючі боєприпаси Бандероль, а також 168 безпілотників Shahed, Гербера та дронів-імітаторів Пародія. Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 28 локаціях і падіння уламків збитих цілей ще у двох місцях.