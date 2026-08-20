Російський дрон залетів на територію Молдови під час масованої атаки РФ на Україну

Дрон типу Shahed-136 під час масованої атаки РФ на Україну у ніч проти четверга, 20 серпня, перетнув повітряний простір Молдови та згодом повернувся в Україну.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Молдови.

Там уточнили, що близько 03:16 системи спостереження Національної армії зафіксували та відстежили несанкціонований політ у повітряному просторі країни.

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За попередніми даними, безпілотник типу Shahed-136 (Герань-2) незаконно перетнув молдовський державний кордон з території України поблизу населеного пункту Котловина Ренійського району та пролетів у напрямку села Етулія в автономному територіальному утворенні Гагаузія.

У Міноборони зазначили, що дрон залишив повітряний простір Молдови о 03:22, взявши курс від Етулії назад у бік України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у ніч проти 20 серпня Росія під час масованої атаки завдала ударів дронами по пункту пропуску в Одеській області на кордоні з Молдовою.

Масована атака на Київ та область 20 серпня — головне

У Києві внаслідок обстрілу загинули 12 людей, понад 30 отримали поранення, зафіксовані численні руйнування та пожежі. Пошкоджені житлові будинки, школа, дитяча лікарня, склади та інші об'єкти в кількох районах столиці.

На Київщині внаслідок обстрілу одна людина загинула, семеро постраждали. У Бориспільському та Броварському районах пошкоджені житлові будинки, склади та інші об'єкти, на місцях працюють екстрені служби.

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Після нічної атаки Росії частина Святошинського та Солом’янського районів Києва залишилася без електропостачання. До того ж перебої зафіксували у Броварській громаді на Київщині через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури.

Загалом у ніч проти 20 серпня російські окупанти застосували балістичні ракети Онікс, Циркон, Іскандер-М і С-400, 36 крилатих та авіаційних ракет Х-101, Іскандер-К і Х-59, вісім Калібрів, два баражуючі боєприпаси Бандероль, а також 168 безпілотників Shahed, Гербера та дронів-імітаторів Пародія. Зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 28 локаціях і падіння уламків збитих цілей ще у двох місцях.