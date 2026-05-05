Заявлено, як репетиція параду на Красній площі в Москві у ніч проти 5 травня (Фото: Скриншот відео / Astra / Telegram)

У російській столиці в ніч на вівторок, 5 травня, на Красній площі відбулася таємна репетиція параду .

Захід проводився в умовах підвищеної секретності, а час репетиції до останнього не розголошували, пише Telegram-канал Astra, публікуючи кадри.

Як зазначають журналісти пабліка, водночас одразу в кількох регіонах Росії було оголошено ракетну небезпеку.

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Фото: Скриншот відео / Astra / Telegram

Фото: Скриншот відео / Astra / Telegram

У Чебоксарах (Чувашія) удару було завдано по оборонному підприємству ВНИИР-Прогресс. У Ленінградській області було повторно атаковано великий нафтопереробний завод Киришинефтеоргсинтез (Кинеф).

У понеділок, 4 травня, російські Telegram-канали повідомили, що на в'їзді в Москву з’явилися блокпости з озброєними силовиками, а вежі Кремля зайняли снайпери і кулеметники.

Вхід на Красну площу було перекрито.

Парад 9 травня на Красній площі в Москві цього року пройде без військової техніки, тільки з маршируючою колоною. Кількість гостей зменшиться до кількох сотень людей замість звичних тисяч, а сам парад триватиме менше години.

У ніч на 4 травня в Москві прогримів вибух через атаку безпілотника. Інцидент стався за п’ять днів до запланованого параду 9 травня, який російська влада традиційно перетворює на пропагандистське шоу.

4 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що над парадом у Москві 9 травня можуть з’явитися українські дрони.

«Росія оголосила парад 9 травня, але там не буде військової техніки. Це буде вперше за багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. Ми повинні продовжувати тиснути на них санкціями», — зазначив президент на відкритті VIII саміту Європейської політичної спільноти в Єревані.

У Росії на слова Зеленського відреагували черговими погрозами. Член комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Колесник пригрозив Україні «невідворотною відповіддю» у разі провокацій під час параду в Москві.

5 травня в Москві та Петербурзі почали вимикати мобільний інтернет перед парадом на 9 травня.