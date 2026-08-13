Повідомлено про пожежу на нафтопереробному заводі в Салаваті після атаки БПЛА, 13 серпня 2026 року (Фото: Supernova+ / Telegram)

У російському Салаваті (Республіка Башкортостан) вранці у четвер, 13 серпня, повідомляють про атаку безпілотників.

За словами голови республіки Радія Хабірова, уламки одного з безпілотників упали в промисловій зоні Салавата, внаслідок чого «виникло займання».

Раніше в республіці оголосили загрозу атаки безпілотників.

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Українські моніторингові Telegram-канали повідомляють, що після атаки на нафтопереробному заводі спалахнула пожежа. Вони також публікують кадри, на яких зафіксовано стовп диму.

У місті розташований Газпром нафтохім Салават — один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних комплексів РФ.

Згідно з відкритими даними, підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, мазут, поліетилен та іншу продукцію.

За даними галузевих джерел, у 2024 році підприємство переробило близько 7,2 млн. тонн нафти, що становить приблизно 2,7% від загального обсягу нафтопереробки в Росії. За цей період завод виробив 2,5 млн. тонн дизельного палива, 1,5 млн. тонн бензину і 700 тисяч тонн мазуту, писало агентство Reuters 15 липня.

НПЗ уже неодноразово зазнавав атак безпілотників. Зокрема, потужна атака сталася 14 липня 2026 року — тоді на підприємстві спалахнула пожежа, а переробку нафти було зупинено.