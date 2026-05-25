Жителів литовського Каунаса та прилеглих районів попередили про перевірку систем виявлення безпілотників , яка триватиме 25 та 26 травня. Під час тестувань у небі можна буде побачити дрони різних типів, зокрема апарати, схожі на шахеди.

Про це повідомляє LRT.

Випробування проводитимуть у чотирьох локаціях. У межах перевірки запускатимуть безпілотники різних типів, щоб оцінити ефективність роботи систем виявлення.

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За даними організаторів, дрони, включно з апаратами, схожими на шахеди, літатимуть на висоті від 250 до 1000 метрів.

Мешканців закликали не хвилюватися через появу безпілотників у небі, оскільки йдеться про заплановані тестові польоти, які не становлять небезпеки.

Інциденти з дронами у країнах Балтії — головне

23 березня литовські військові повідомили, що в повітряний простір країни увійшов підозрілий безпілотник. Він упав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

У Міністерстві оборони Литви припустили, що дрон летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області Росії. Саме в ніч на 23 березня почалися атаки безпілотників на російські порти Приморськ і Усть-Луга.

19 травня постпред РФ в ООН Василь Небензя пригрозив країнам Балтії «відповіддю» через заяви російської розвідки про нібито запуск українських дронів з їхньої території, хоча Київ це спростував. Представниця Латвії назвала слова Росії брехнею та «ознакою відчаю і слабкості», а США наголосили на підтримці союзників по НАТО.

Тоді ж в Естонії збили безпілотник, який, ймовірно, міг прямувати до цілей на території Росії. Це перший випадок, коли країна самостійно знищила дрон у своєму небі.

Згодом офіційний Київ повідомив, що це український дрон, який Росія могла перенаправити засобами РЕБ. МЗС України попросило вибачення в Естонії за випадок.

20 травня у Литві оголошували повітряну тривогу через виявлення поблизу кордону об'єкта, схожого на дрон, після чого піднімали винищувачі НАТО. Інцидент вплинув на роботу парламенту та авіасполучення, оскільки депутати спускалися в укриття, а частину рейсів перенаправляли або затримували.

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21 травня повідомлялось, що у Латвії третій день поспіль фіксують появу безпілотників у повітряному просторі, через що НАТО підіймало винищувачі для патрулювання.