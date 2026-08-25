У Кремлі висловилися щодо можливої нової мобілізації в Росії

У Кремлі стверджують, що заяви про нову мобілізацію в РФ є «вкидами» (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков стверджує, що заяви про можливу нову хвилю мобілізації в РФ є «інформаційними вкидами».

Про це Пєсков заявив у коментарі пропагандистському медіа RTVI.

Речник Кремля заявив, що цю інформацію «цілеспрямовано вкидають в інформаційний простір» РФ, і традиційно звинуватив у цьому Україну.

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Перед так званою «частковою мобілізацією», що розпочалася в РФ у вересні 2022 року, Пєсков також заперечував плани щодо її проведення.

«На цей момент — ні, про це не йдеться», — стверджував Пєсков 13 вересня, відповідаючи на запитання, чи розглядається в Росії варіант повної або часткової мобілізації.

У понеділок, 24 серпня, видання The Moscow Times писало, що протягом останніх півтора місяця жителі щонайменше 17 регіонів Росії скаржилися на затримання та примусову мобілізацію.

Прихована мобілізація в РФ набуває дедалі більшого поширення, констатували журналісти.

8 серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін шукає спосіб провести приховану мобілізацію в Росії, не оголошуючи її офіційно.

11 серпня президент України повідомив, що Росія готує хвилю мобілізації на осінь 2026 року — одразу після «імітації парламентських виборів». За його словами, це підтверджують внутрішні російські документи, отримані українською розвідкою.

22 серпня під час спілкування з журналістами український лідер заявив, що нову хвилю мобілізації, яка може розпочатися в Росії після «виборів» до Державної думи, Кремль намагатиметься проводити переважно в регіонах. План окупантів на 2026 рік — додатково мобілізувати близько 300 тисяч осіб.