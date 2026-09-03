У Конгресі вимагають пояснити, чому армії США заборонили переймати досвід ЗСУ у війні дронів

Законодавці стурбовані тим, що ліквідація спеціалізованого підрозділу безпілотників обмежить здатність США переймати досвід у союзників (Фото: REUTERS/Kim Soo-hyeon)

Двопартійна група американських законодавців вимагає від армії США пояснити, чому підрозділу, дислокованому в Європі, наказали припинити спеціалізацію на війні з використанням БПЛА .

Про це пише агентство The Associated Press (AP).

Уточнюється, що йдеться про батальйон чисельністю 600 військовослужбовців зі складу 173-ї повітрянодесантної бригади, сформованої в листопаді 2025 року для розгортання на будь-якій території, де знадобиться застосування безпілотників. Військові самостійно розробляли дрони та відпрацьовували тактику бойових дій, яку Україна першою масово застосувала у війні проти Росії.

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«Ми глибоко стурбовані тим, що ліквідація цього спеціалізованого підрозділу безпілотників обмежить нашу здатність переймати досвід у союзників — зокрема, у Збройних сил України — і завадить нашим зусиллям із модернізації ведення війни з використанням безпілотників тими темпами, що необхідні для збереження конкурентоспроможності на сучасному полі бою», — цитує AP лист законодавців.

У ньому міститься прохання до армії надати пояснення щодо ухваленого рішення.

Документ було надіслано виконувачу обов’язків начальника штабу Армії США генералу Крістоферу ЛаНеву та міністру Армії Дену Дрісколлу. Його підписали сенаторка-демократка Джин Шагін, сенатор-республіканець Том Тілліс, незалежний сенатор Ангус Кінг і республіканець із Палати представників Майк Тернер.

Законодавці також наголосили, що створення цього підрозділу стало своєчасною відповіддю на ситуацію, коли характер ведення війни змінюється стрімкіше, ніж здатність звичайних формувань адаптуватися.

Як зазначає AP, законодавці хочуть з’ясувати причину змін, що відбулися менш ніж через рік після початку діяльності підрозділу безпілотників. Вони також прагнуть дізнатися, чи було ухвалено це рішення на підставі розпоряджень керівництва Пентагону.

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл подав президенту Дональду Трампу заяву про відставку після кількох місяців напружених відносин із міністром оборони Пітом Гегсетом, повідомляла 31 серпня газета The Wall Street Journal.

За даними видання, Дрісколл залишить свою посаду найближчими днями. Разом із ним свої обов’язки перестане виконувати його заступник Дейв Фіцджеральд.

Відставка відбувається на тлі масштабнішої кадрової реорганізації у військовому керівництві США.