У Fire Point та розвідці розповіли подробиці та наслідки удару по Рязанському НПЗ
Пожежа на НПЗ у російській Рязані після атаки українських безпілотників, 6 вересня 2026 року (Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram)
Внаслідок атаки українських безпілотників на Рязанський нафтопереробний завод у російській Рязані уражено найбільші установки первинної переробки нафти.
Про це у неділю, 6 вересня, повідомили в українській оборонно-технологічній компанії Fire Point.
«Підтверджено влучання безпілотників FP-1 по ректифікаційних колонах ЕЛОУ-АВТ-6 — найбільшої установки первинної переробки нафти на заводі потужністю 8,5 млн тонн на рік», — зазначили у компанії.
Крім того, підтверджено влучання по обладнанню установки АВТ-3 потужністю 3,1 млн тонн на рік.
Загалом, підкреслили в Fire Point, уражені установки забезпечують понад 77% усіх потужностей первинної переробки нафти цього НПЗ.
Своєю чергою Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) повідомило, що черговий російський НПЗ уразили оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах спільної із Силами оборони deepstrike-операції.
«Унаслідок операції на російському підприємстві, що живить злочинну війну проти України, спалахнула масштабна пожежа — уражено інфраструктуру та ключові виробничі потужності рязанського НПЗ», — зазначили у розвідці.
Раніше 6 вересня місцеві пабліки повідомляли, що вночі дрони атакували Рязанський НПЗ, який є одним із найбільших у Росії.
Згодом компанія Fire Point підтвердила удар. Там зазначили, що Сили оборони України уразили НПЗ за допомогою безпілотника FP-1.
У Генеральному штабі Збройних сил України також підтвердили ураження НПЗ.
Крім того, у ніч проти 6 вересня Сили оборони України уразили у Ростовській області РФ аеродром Ростов-на-Дону. Також у Ростовській області українські воїни уразили радіолокаційну станцію Подльот та два ЗРГК Панцир-С1.