У Fire Point та розвідці розповіли подробиці та наслідки удару по Рязанському НПЗ

Пожежа на НПЗ у російській Рязані після атаки українських безпілотників, 6 вересня 2026 року (Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram)

Внаслідок атаки українських безпілотників на Рязанський нафтопереробний завод у російській Рязані уражено найбільші установки первинної переробки нафти.

Про це у неділю, 6 вересня, повідомили в українській оборонно-технологічній компанії Fire Point.

«Підтверджено влучання безпілотників FP-1 по ректифікаційних колонах ЕЛОУ-АВТ-6 — найбільшої установки первинної переробки нафти на заводі потужністю 8,5 млн тонн на рік», — зазначили у компанії.

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Крім того, підтверджено влучання по обладнанню установки АВТ-3 потужністю 3,1 млн тонн на рік.

Загалом, підкреслили в Fire Point, уражені установки забезпечують понад 77% усіх потужностей первинної переробки нафти цього НПЗ.

Фото: Fire Point / Telegram

Своєю чергою Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) повідомило, що черговий російський НПЗ уразили оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах спільної із Силами оборони deepstrike-операції.

«Унаслідок операції на російському підприємстві, що живить злочинну війну проти України, спалахнула масштабна пожежа — уражено інфраструктуру та ключові виробничі потужності рязанського НПЗ», — зазначили у розвідці.

Раніше 6 вересня місцеві пабліки повідомляли, що вночі дрони атакували Рязанський НПЗ, який є одним із найбільших у Росії.

Згодом компанія Fire Point підтвердила удар. Там зазначили, що Сили оборони України уразили НПЗ за допомогою безпілотника FP-1.

У Генеральному штабі Збройних сил України також підтвердили ураження НПЗ.

Крім того, у ніч проти 6 вересня Сили оборони України уразили у Ростовській області РФ аеродром Ростов-на-Дону. Також у Ростовській області українські воїни уразили радіолокаційну станцію Подльот та два ЗРГК Панцир-С1.