Найбільша аварія за останні 17 років: у Китаї внаслідок вибуху на шахті загинули близько 90 людей

Рятувальники працюють на місці вибуху газу на вугільній шахті у Китаї, 23 травня 2026 року (Фото: cnsphoto via REUTERS)

У китайській провінції Шаньсі внаслідок вибуху газу на вугільній шахті увечері 22 травня загинули щонайменше 90 людей. Це найсмертоносніший подібний інцидент у країні з 2009 року, пише Bloomberg .

Загалом під землею під час аварії, що сталася в місті Чанчжи, перебували 247 робітників, уточнює Reuters. Наразі рятувальні роботи тривають, про кількість поранених не повідомляється.

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Лідер КНР Сі Цзіньпін після трагедії заявив про посилення перевірок та контролю для недопущення подібних інцидентів у майбутньому.

Bloomberg зазначає, що жорсткі перевірки безпеки в Шаньсі, найбільшому вугільному центрі Китаю, можуть обмежити постачання і негативно вплинути на видобуток у країні.

Попередня найбільша за кількістю жертв аварія на вугільній шахті у Китаї сталася у 2009 році у провінції Хейлунцзян, тоді загинули 108 людей.