Північнокорейський солдат в об'єктиві українського дрона в Курській області РФ, грудень 2024 року (Фото: Скриншот відео / Zelenskiy Official / Telegram)

Наразі на території країни-агресорки РФ перебуває близько 8,6 тисячі військових із КНДР . Чотири сформовані з них бригади діють у складі російського угруповання військ Север.

Про це у вівторок, 18 серпня, пише ВВС з посиланням на дані української військової розвідки.

Активної участі в бойових діях вони не беруть. Завдання цих північнокорейських військових — прикриття державного кордону РФ.

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За даними розвідки, середній вік військових — до 30 років.

Загалом, кажуть у Головному управлінні розвідки (ГУР), північнокорейський контингент на російській території перебуває на ротаційній основі. Загальна кількість службовців, що залучалась до цього, становить 23−25 тисяч осіб.

За даними ГУР, безповоротні втрати військового контингенту з КНДР складають до трьох тисяч осіб, з них санітарні — до 1,5 тис.

Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький вказав, що Росія здатна розгорнути на своїй території від 30 до 50 тисяч солдатів із Північної Кореї.

25 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна має ґрунтовні дані розвідки про російські плани на осінь. За його словами, Росія готується отримати ще 30 тисяч військових із Північної Кореї.

5 серпня агентство Reuters із посиланням на представника розвідки Андрія Черняка повідомила, що Північна Корея розгортає у РФ ракетний підрозділ для ударів по Україні. У складі підрозділу можуть бути 120 балістичних ракет KN-23 та KN-24 і шість пускових установок.

10 серпня Зеленський заявив, що Росія отримала від Північної Кореї додаткові балістичні ракети та планує розмістити на своїй території ще один контингент північнокорейських військових.