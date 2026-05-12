У МЗС України прокоментували інформацію про знайдений у Греції морський дрон

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що не мають жодної інформації про дрон, який раніше було виявлено в Греції .

Про це 12 повідомив речник відомства Георгій Тихий, повідомляє Hromadske.

«Наразі в української сторони немає жодних свідчень про приналежність дрона українським операторам», — сказав дипломат.

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Крім того, як додав Тихий, Україна відкрита до співпраці з грецькою стороною для з’ясування обставин інциденту — «якщо з їхнього боку надійдуть відповідні запити».

10 травня DW з посиланням на грецькі ЗМІ повідомила, що біля грецького острова Лефкада в Іонічному морі було виявлено морський дрон, на борту якого було близько 100 кілограмів вибухівки.

Журналісти повідомляли, що спочатку 7 травня апарат знайшли рибалки біля скелі — до того ж із працюючим двигуном. Через це виникла підозра, що оператори могли втратити зв’язок із дроном, після чого він рухався далі, доки не зіткнувся з берегом. Крім того, влада Греції перевіряє версію, чи не має інцидент зв’язку із застосуванням морських дронів проти суден російського тіньового флоту.

Деякі грецькі ЗМІ писали, що знайдений апарат схожий на український морський дрон класу Magura. За даними AFP, офіційно влада країни поки що не коментувала цю інформацію, але напередодні міністр оборони Греції Нікос Дендіас зазначав, що дрон «належить іноземній державі».