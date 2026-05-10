На морському дроні , який раніше цього тижня виявили біля грецького острова Лефкада в Іонічному морі, було близько 100 кілограмів вибухівки, яку наразі знешкодили, повідомила DW із посиланням на грецькі ЗМІ.

Після контрольованого підриву дрон доставили на спеціальний військово-морський об'єкт, де триває розслідування щодо його походження, технічних можливостей та маршруту пересування.

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Грецькі ЗМІ пишуть, що знайдений апарат схожий на український морський дрон класу Magura. За даними AFP, офіційно влада країни наразі не коментувала цю інформацію, але напередодні міністр оборони Греції Нікос Дендіас зазначив, що дрон «належить іноземній державі».

«Ми знаємо, що це таке, і ми більш-менш знаємо, що в ньому міститься», — сказав він.

ЗМІ повідомляли, що цей апарат, в якого працював двигун, 7 травня знайшли рибалки біля скелі. Через це виникла підозра, що оператори могли втратити зв’язок з дроном, після чого він рухався далі, доки не зіштовхнувся з берегом. Крім того, перевіряється версія, чи не має інцидент зв’язку із застосуванням морських дронів проти суден російського тіньового флоту.