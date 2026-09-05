У Греції під час авіашоу розбився винищувач F-4 Phantom, пілоти загинули

У Греції зазнав аварії військовий винищувач F-4 Phantom. Катастрофа сталася 5 вересня поблизу авіабази Танагра, що розташована приблизно за 60 км на північ від Афін. Внаслідок падіння літака загинули двоє членів екіпажу.

Про це повідомляють грецькі видання Kathimerini та News247.

За попередніми даними, винищувач виконував маневр на низькій висоті під час заходу на посадку, коли почав стрімко втрачати висоту. Літак упав за межами східної частини злітно-посадкової смуги авіабази, після чого вибухнув. Уламки розлетілися по території поблизу об'єкта, а сам літак розламався на дві частини.

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Фото: Nikos Mitrousias/Intime via REUTERS

Після падіння виникла масштабна пожежа. Над місцем аварії піднявся густий стовп диму, а вогонь поширився на прилеглу територію. До ліквідації займання залучили близько 85 пожежників, а також 11 літаків і гелікоптер, які скидали воду для гасіння полум’я.

Аварія сталася під час проведення авіаційного фестивалю Athens Flying Week — одного з найбільших авіаційних заходів у Греції. F-4 Phantom виконував політ у районі авіабази Танагра, де проходили демонстраційні польоти. За попередньою інформацією, серед глядачів та учасників заходу постраждалих немає.

Фото: Nikos Mitrousias/Intime via REUTERS

Після катастрофи авіаційні заходи призупинили. На місці падіння працюють екстрені служби, територію оточили для проведення слідчих дій.

Причини аварії наразі не встановлені. Фахівці мають з’ясувати, чи могла до трагедії призвести технічна несправність, помилка під час виконання маневру або інші фактори. Розслідування обставин падіння винищувача триває.