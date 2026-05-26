У Генштабі ЗСУ підтвердили зупинку роботи НПЗ Сызранский у Самарській області РФ після атаки 21 травня

Пожежа, ймовірно, на Сизранському НПЗ у Росії 21 травня 2026 року (Фото: Exilenova+ / Telegram)

У Генштабі ЗСУ підтвердили зупинку роботи нафтопереробного заводу Сызранский (Сизрань, Самарська область РФ), по якому Сили оборони били 21 травня 2026 року.

Як зазначили в Генштабі, 25 травня та в ніч проти 26 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів агресора:

командному пункті росіян ( Очеретине, Донецької обл.) та пункті управління полку ( Верхня Криниця, Запорізької обл.),

Очеретине, Донецької обл.) та пункті управління полку Верхня Криниця, Запорізької обл.), пунктах управління БпЛА у районах Нестерянки на Запоріжжі та Новогродівки Донецької області,

складу БпЛА та складу матеріально-технічних засобів у районі Новопетриківки на Донеччині, а також складу матеріально-технічних засобів у Донецьку,

залізничній цистерні з пально-мастильними матеріалами у районі Дебальцевого Донецької області.

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Також підтверджено ураження 24 травня ворожої радіолокаційної станції 1Л125 Ніобій-СВ (Ярськ, Луганська обл.).

На лінійно виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) Ярославль, яку уражено 25 травня, пошкоджено обладнання та резервуари.

Сизранський НПЗ у Самарській області РФ обсягом перероблення від 7 до 8,9 млн тонн нафти щороку залучений до забезпечення збройних сил країни-агресора. Сили оборони вже неодноразово уражали завод — зокрема, у грудні 2025-го. Після однієї з атак наприкінці минулого року Сизранський НПЗ призупиняв роботу.

Також про вибухи у Сизрані повідомлялося у квітні 2026-го.