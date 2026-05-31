Одне з ключових підприємств Поволжя. У Генштабі ЗСУ підтвердили ураження НПЗ Саратовський та пунктів управління росіян

У ніч проти 31 травня підрозділи Сил оборони уразили нафтопереробний завод Саратовський в Саратові, РФ. Підтверджено масштабну пожежу на території підприємства, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Як зазначили військові, НПЗ Саратовський — одне з ключових нафтопереробних підприємств Поволжя, яке входить до структури компанії Роснефть. Завод виробляє бензин, дизельне та інші види пального, що використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики окупантів. Проєктна переробна потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік.

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Масштаби завданих пошкоджень уточнюються.

Крім цього, Сили оборони уразили лінійну виробничо-диспетчерську станцію Лазарєво у Кіровській області РФ, яка здійснює перекачування сирої нафти магістральним трубопроводом Сургут — Горький — Полоцьк.

Також уражено склад паливо-мастильних матеріалів у селищі Матвєєв Курган, Ростовська область РФ.

Українські військові завдали удару по командно-спостережному пункту росіян у Бегощі Курської області РФ, а також по пунктах управління БпЛА у районах Калинового Донецької області, Графовки (Бєлгородська область РФ) та майстерні БпЛА окупантів у Донецьку.

Також Сили оборони завдали уражень по районах зосередження живої сили противника у Донецьку та Желанному на Донеччині.

За результатами попередніх атак у Генштабі ЗСУ підтвердили ураження 30 травня 2026 року трьох резервуарів із пально-мастильними матеріалами у районі морського нафтового терміналу (Феодосія, ТОТ АР Крим), а також підтверджено ураження цього ж дня газового сховища у районі Єнакієвого на ТОТ Донецької області.

Удар по Саратовському НПЗ — вже не перша атака на обʼєкт. Від початку року завод уже неодноразово потрапляв під удари безпілотників, що призводило до тимчасових зупинок окремих виробничих потужностей та ремонтних робіт.