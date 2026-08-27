У Франції виходець із РФ наїхав на людей біля вокзалу — двоє загиблих, 10 постраждалих

27 серпня, 16:15
У французькому місті Кан автівка врізалась у натовп (Фото: BFMTV/REUTERS TV/Handout via REUTERS)

У французькому місті Кан автівка врізалась у натовп (Фото: BFMTV/REUTERS TV/Handout via REUTERS)

Поблизу залізничного вокзалу в місті Кан на півночі Франції автомобіль в’їхав у натовп пішоходів. Двоє людей загинули, 10 – дістали поранень, стан сімох з них медики оцінюють як критичний. 

Про це повідомила ВВС у четвер, 27 серпня.

https://twitter.com/Carolus_XII_Rex/status/2092870476087374198

За словами місцевого префекта Давіда Клав'єра, автомобіль врізався у натовп навмисно. Свідки розповіли, що наїзду передувала бійка між двома групами людей. Усі постраждалі — чоловіки віком від 17 до 40 років.

Реклама

Читайте також:
У Берліні фургон в'їхав у натовп після прайду: одна людина загинула, 15 постраждали

Водія згодом було заарештовано у портовому місті Уїстреам — ним виявився 26-річний виходець із Росії. Раніше він не потрапляв до поля зору розвідувальних служб, а мав лише проблеми з поліцією через порушення правил дорожнього руху.

Як заявили у службі безпеки міста Кан, наразі інцидент не кваліфікують як теракт, але «розслідування тільки починається».

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Росія ДТП Франція Наїзд

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies