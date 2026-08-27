У французькому місті Кан автівка врізалась у натовп (Фото: BFMTV/REUTERS TV/Handout via REUTERS)

Поблизу залізничного вокзалу в місті Кан на півночі Франції автомобіль в’їхав у натовп пішоходів. Двоє людей загинули, 10 – дістали поранень, стан сімох з них медики оцінюють як критичний.

Про це повідомила ВВС у четвер, 27 серпня.

За словами місцевого префекта Давіда Клав'єра, автомобіль врізався у натовп навмисно. Свідки розповіли, що наїзду передувала бійка між двома групами людей. Усі постраждалі — чоловіки віком від 17 до 40 років.

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Водія згодом було заарештовано у портовому місті Уїстреам — ним виявився 26-річний виходець із Росії. Раніше він не потрапляв до поля зору розвідувальних служб, а мав лише проблеми з поліцією через порушення правил дорожнього руху.

Як заявили у службі безпеки міста Кан, наразі інцидент не кваліфікують як теракт, але «розслідування тільки починається».