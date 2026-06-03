Атака на Санкт-Петербург: дрони СБУ уразили два російських кораблі на Кронштадтській військовій базі

Наслідки атаки українських БпЛА на Санкт-Петербург у Росії, 3 червня 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

Сили оборони України під час атаки на Санкт-Петербург у середу, 3 червня, уразили два російські кораблі. Про це заявив співвласник і головний конструктор українського виробника дронів Fire Point Денис Штілерман.

Він зазначив, що атака українськими дронами на російське місто відбулася у перший день Петербурзького міжнародного економічного форуму (ПМЕФ), на якому цього року присутній представник США — голова комісії з образотворчого мистецтва Родні Мімс Кук-молодший.

Реклама

«Ми дуже хотіли організувати для гостей екскурсію на крейсер Москва, але, на жаль, не змогли це влаштувати — тому нам довелося потопити два інших кораблі прямо на місці проведення заходу», — написав Штілерман у соцмережі Х.

Згодом СБУ підтвердила, що у Кронштадті було завдано удару по місцю стоянки військових кораблів. Наразі уточнюються результати ураження та масштаби завданих противнику збитків, сказано у повідомленні.

Раніше джерела NV писали, що Сили оборони уразили у Санкт-Петербурзі патрульний корвет, що, ймовірно, брав участь у морській охороні танкерів тіньового флоту країни-агресора. Йдеться про атаку на Кронштадтську військову базу.

Атака на Санкт-Петербург 3 червня — головне

Вночі та вранці 3 червня Сили оборони України уразили Петербурзький нафтовий термінал (ПНТ), військові цілі на Кронштадтській базі та воєнний завод у Тамбовській області РФ, повідомляв президент Володимир Зеленський. Він розповів, що атаку здійснили підрозділи СБУ, ССО, ГУР та ДПСУ.

ПНТ — це один із найбільших російських терміналів у Балтійському регіоні, що має десятки резервуарів для зберігання та перевалки нафтопродуктів. За даними СБУ, унаслідок ураження термінала фіксуються щонайменше чотири пожежі.

Масштабна атака на Санкт-Петербург відбулася у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, на якому 5 червня має виступити російський диктатор Володимир Путін.