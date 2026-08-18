Проліт безпілотника в небі над Московською областю РФ, 18 серпня 2026 року (Фото: Скриншот відео / Fire Point / Telegram)

Українська оборонно-технологічна компанія Fire Point опублікувала відео атаки безпілотників на Московську область РФ у ніч проти 18 серпня та вранці.

У компанії зазначили, що сьогодні в Московській області «знову було гаряче».

«У районі Московського НПЗ (нафтопереробного заводу — ред.) повідомлялося про вибухи, а в Обухово — про можливе влучання по складській інфраструктурі», — йдеться у коментарі до кадрів, на яких, зокрема, зафіксований проліт безпілотника.

Реклама

Масштаб пошкоджень наразі уточнюється, підкреслила компанія.

У ніч проти 18 серпня російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на Москву та Московську область. Мер російської столиці Сергій Собянін стверджував, що в період з вчорашнього вечора до 5:00 ранку вівторка у бік Московського регіону летіло 620 БпЛА, з них 180 дронів нібито було знищено в межах цього регіону.

Губернатор Московської області Андрій Воробйов, зокрема, підтвердив, що у Підмосков'ї внаслідок нічної атаки уражено склад Wildberries, там спалахнула пожежа.

За його словами, «найсерйозніші наслідки зафіксовано в Павлово-Посадському окрузі».

Безпілотники також атакували Москву та область у ніч проти 16 серпня.

Російські Telegram-канали повідомляли про вибухи та роботу ППО в Домодєдово, Чехові, Ступінському районі та Подольську.

Також повідомлялося, що у Підмосков'ї після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на логістичному комплексі Wildberries. Зазначалося, що площа складського комплексу перевищує 200 тисяч квадратних метрів.

У Fire Point підтвердили ураження логістичного хабу Wildberries у селі Коледіно Московської області РФ українськими БПЛА FP-1.