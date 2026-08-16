Пожежа на одному з найбільших логістичних комплексів компанії Wildberries, Московська область РФ, 16 серпня 2026 року (Фото: Скриншот вiдео / Exilenova+ / Telegram)

Про це повідомили в компанії Fire Point, опублікувавши кадри потужної пожежі у Підмосков'ї.

Там зазначили, що це один із найбільших логістичних комплексів компанії Wildberries — його площа становить близько 250 000 м².

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«Об'єкт використовується для зберігання, сортування та розподілу товарів подвійного призначення», — наголосили у Fire Point.

У ніч проти 16 липня Москву та область атакували безпілотники. Мер столиці РФ Сергій Собянін стверджував, що російська ППО нібито збила 105 дронів, які рухалися у бік міста.

Російські Telegram-канали повідомляли про вибухи та роботу ППО в Домодєдово, Чехові, Ступінському районі та Подольську.

Також повідомлялося, що у Підмосков'ї після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа на логістичному комплексі Wildberries. Зазначалося, що площа складського комплексу перевищує 200 тисяч квадратних метрів.

Удари по Wildberries — головне

Удари України по складах Wildberries набули масштабного характеру: за даними Reuters, атак українських безпілотників зазнали щонайменше 20 логістичних центрів компанії, а частина об'єктів була повністю знищена пожежами. Загалом маркетплейс втратив близько 1,18 млн м² складських площ.

Наслідки атак уже позначаються на діяльності компанії та російській економіці. На тлі втрати логістичних потужностей і відтоку продавців обіг Wildberries, за наявними оцінками, скоротився приблизно на чверть.

Інфографіка: NV

Агентство з посиланням на джерело, близьке до Кремля, також повідомило, що в Росії може розпочатися хвиля банкрутств підприємців, які продавали товари через маркетплейс і втратили продукцію внаслідок атак на його логістичні центри.