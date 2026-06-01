Загроза дронів у фінському регіоні Уусімаа, яка виникла 15 травня, була спричинена помилкою з боку України. Про це повідомляє фінське видання Helsingin Sanomat з посиланням на джерела.

Зазначається, що безпілотники помилково спрямували в бік Фінляндії, після чого українська сторона сама попередила про інцидент.

Тієї ночі фінська влада оголосила попередження для населення після отриманої інформації від України про можливу загрозу. Як зазначає HS, у дрони програмують координати цілей і проміжних маршрутних точок, і саме на цьому етапі могла статися помилка, яка призвела до відхилення від курсу.

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За даними видання, безпілотники зрештою не увійшли в повітряний простір Фінляндії, однак причина цього точно не встановлена. Серед можливих версій — їх збиття російською протиповітряною обороною.

15 травня мешканців регіону Уусімаа закликали залишатися в приміщеннях і триматися подалі від вікон. Згодом повідомили про те, що загроза минула. Через інцидент тимчасово зупиняли роботу аеропорту Гельсінкі-Вантаа, а частину рейсів скасували або перенесли через закриття повітряного простору.

Президент Фінляндії Александр Стубб тоді заявляв, що прямої військової загрози для країни немає. Водночас фінські Сили оборони пізніше повідомили, що дрони рухалися з боку Росії.