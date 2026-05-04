Як заявили поліцейські, під заборону в Берліні також потрапляє носіння військової форми або її частин із Z і V — буквами-символами агресії РФ проти України (Фото: REUTERS/Christian Mang)

У Берліні заборонять демонструвати російські, білоруські прапори і прапор СРСР , а також військову форму із Z і V — літерами-символами агресії РФ проти України.

Про це 4 травня повідомляє німецьке видання Berliner Morgenpost з посиланням на місцеву поліцію.

«У 2026-му в дні пам’яті про кінець Другої світової війни — 8 і 9 травня — правоохоронні органи знову запровадять суворі обмеження поблизу радянських меморіалів у Тіргартені, Трептовському парку і Шенхольцер-Хайді. Постанови мають бути опубліковані наступного тижня і ґрунтуватимуться на заборонах попередніх років», — заявили вони.

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Як заявили поліцейські, під заборону в Берліні також потрапляє носіння військової форми або її частин, носіння військових відзнак, «окреме або виділене демонстрування літер V або Z, а також демонстрація т.зв. «георгіївських стрічок».

Крім того, уточнили правоохоронці, заборонено демонструвати зображення диктатора РФ Володимира Путіна, диктатора Білорусі Олександра Лукашенка і диктатора Чечні Рамзана Кадирова.

«Виняток із цих правил частково становлять дипломати та ветерани Другої світової війни. Також заборонено: відтворення і виконання російських маршів і військових пісень, а також демонстрація символіки і знаків, що прославляють війну РФ проти України, зокрема мапи, на яких тимчасово окуповані Кремлем території позначено як російські або прапори невизнаних самовизнаних окупованих „республік“», — підсумували в Berliner Morgenpost.