З’явилося відео ударів дронів по складу Wildberries у Тверській області

У ніч на 14 серпня БПЛА уразили логістичні об'єкти у Тверській області (Фото: Скриншот Astra / Telegram)

У ніч на 14 серпня БПЛА уразили логістичні об'єкти у Тверській області. Моменти вибухів потрапили на відео.

Про це повідомляє Astra.

На перших кадрах чути, як місцеві жителі сприймають звуки прольоту БПЛА та подальший вибух. На другому відео момент вибуху БПЛА зафіксувала камера зовнішнього спостереження в одному з логістичних центрів.

Реклама

Раніше тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Тверської області Віталій Корольов повідомив, що внаслідок падіння уламків БПЛА в Калінінському окрузі було пошкоджено фасад Wildberries.

Логістичний комплекс Wildberries у Калінінському муніципальному окрузі розташований біля села Пасинково, на території особливої економічної зони «Еммаус», поруч із селищем Еммаус під Твер’ю.

У Ленінградській області внаслідок нічної атаки виникла пожежа в порту Усть-Луга, де, за даними OSINT-експерта Astra, міг бути пошкоджений термінал Новатек-Усть-Луга.

13 серпня видання Радіо Свобода з посиланням на супутникові знімки повідомило, що внаслідок українського удару вигоріла п’ята частина складу Wildberries у селищі Чишми в Башкортостані — вогонь знищив майже 30 тис. м² будівлі.

Удари по Wildberries — що відомо

Удари України по складах Wildberries набули масштабного характеру: за даними Reuters, атак українських безпілотників зазнали щонайменше 20 логістичних центрів компанії, а частина об'єктів була повністю знищена пожежами. Загалом маркетплейс втратив близько 1,18 млн м² складських площ.

Інфографіка: NV

Наслідки атак уже позначаються на діяльності компанії та російській економіці. На тлі втрати логістичних потужностей і відтоку продавців обіг Wildberries, за наявними оцінками, скоротився приблизно на чверть. Агентство з посиланням на джерело, близьке до Кремля, також повідомило, що в Росії може розпочатися хвиля банкрутств підприємців, які продавали товари через маркетплейс і втратили продукцію внаслідок атак на його логістичні центри.