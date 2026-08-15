«Визначатиме долю регіону». Туск заявив, що армія Польщі стане найбільшою в Європі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про намір продовжувати збільшення чисельності війська та модернізацію збройних сил країни. За його словами, сильна армія має стати одним із головних елементів безпеки не лише Польщі, а й усього регіону.

Про це глава польського уряду сказав 15 серпня під час заходів до Дня Війська Польського у Гдині, повідомляє WP Wiadomości.

Туск назвав чотири основні складові національної безпеки: надійний захист кордонів, міцні міжнародні союзи, сучасні збройні сили та стабільну економіку.

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За словами прем'єра, Польща створює армію, яка завдяки чисельності та новітньому озброєнню матиме значний вплив на безпеку Східної Європи. Він наголосив, що витрати на оборону є інвестиціями у захист держави.

Туск також зазначив, що економічне зростання дає змогу країні реалізовувати масштабні оборонні програми та підтримувати високий рівень фінансування армії.

Окремо польський прем'єр звернув увагу на важливість співпраці з союзниками. Серед пріоритетів він назвав розвиток проєкту Східний щит, партнерство з країнами Балтії та Північної Європи, а також збереження єдності НАТО.

«Наша армія незабаром стане найбільшою в Європі. Ми будуємо сили, які своєю сучасністю та чисельністю визначатимуть долю регіону», — наголосив Туск.

Він також наголосив, що підтримка України у війні проти Росії є безпосередньо пов’язаною з безпекою Польщі. За словами прем'єра, посилення обороноздатності має стримувати потенційного агресора та не допустити повторення нової війни.

15 серпня Польща у День війська польського провела масштабний військовий парад, який став найбільшим за всю історію країни. Під час заходу Варшава продемонструвала свої можливості на суші, морі та в повітрі на тлі посилення загроз із боку Росії.