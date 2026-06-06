У Туреччині заявили про напад на рибальське судно біля берегів Криму, є загиблий та поранені

Командування Берегової охорони Туреччини 5 червня заявило про напад на риболовецьке судно під турецьким прапором, що перебувало на захід від захопленого росіянами Криму, біля узбережжя Севастополя у Чорному морі. Загинула одна людина, сказано у заяві.

У Туреччині повідомляють, що судно Duru 67 було пошкоджено внаслідок «нападу» і затонуло. Поранення дістали п’ятеро рибалок. Їх евакуювали іншим траулером Burak Kaya, що перебував неподалік інциденту.

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На шляху до берегів Туреччини один чоловік помер від отриманих травм, сказано у повідомленні. Згодом тіло загиблого рибалки та поранених доставили на борт судна Берегової охорони, де перебували медики. Після того постраждалих доставили до порту Інеболу.

Медики повідомили, що рибалки дістали осколкові поранення. У двох з них — легкі травми, ще у двох — дещо важчі, їх госпіталізували, пише Anadolu.

У Командуванні Берегової охорони не повідомили деталі нападу на судно.

5 червня в МЗС Азербайджану повідомили про атаку на два вантажні судна в Азовському морі та загибель п’ятьох громадян країни.