В Туреччині на навчаннях розбився винищувач F-16, пілот вижив — ЗМІ
На північному заході Туреччини на навчаннях розбився літак F-16 (Фото: REUTERS / Jana Rodenbusch)
Винищувач F-16 турецьких Військово-повітряних сил розбився під час навчального польоту у провінції Ялова на північному заході Туреччини.
Про це повідомив Clash Report у середу, 12 серпня з посиланням на турецьке Міністерство оборони.
Пілот винищувача вижив.
29 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на борту винищувача F-16 під час бойового вильоту сталася позаштатна ситуація. Пілот успішно катапультувався.
30 липня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом падіння літака F-16 у Полтавській області 29 липня.