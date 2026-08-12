На північному заході Туреччини на навчаннях розбився літак F-16 (Фото: REUTERS / Jana Rodenbusch)

Винищувач F-16 турецьких Військово-повітряних сил розбився під час навчального польоту у провінції Ялова на північному заході Туреччини .

Про це повідомив Clash Report у середу, 12 серпня з посиланням на турецьке Міністерство оборони.

Пілот винищувача вижив.

29 липня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на борту винищувача F-16 під час бойового вильоту сталася позаштатна ситуація. Пілот успішно катапультувався.

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30 липня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом падіння літака F-16 у Полтавській області 29 липня.