Невідомий безпілотник впав у турецькому місті Самсун. Місцеві жителі, які прокинулися від гуркоту, спочатку подумали, що це вибух газу.

Про це повідомило регіональне видання Samsunhaber у суботу, 16 травня.

Внаслідок падіння дрону у трьох будинках розбилися вікна.

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Інформації про постраждалих не надходило, проте мешканці навколишніх будинків говорили, що «дуже злякалися», а одна з жінок заявила, що в неї сталася панічна атака.

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Фахівці, які прибули на місце інциденту, зібрали частини БпЛА. За попередньою інформацією, він важив близько 25 кілограмів, а розмах крила становив один метр. Більше інформації обіцяють повідомити після технічного огляду.

Поліція розпочала розслідування, щоб встановити, хто є власником безпілотника і що стало причиною падіння.