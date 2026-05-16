У Туреччині впав невідомий дрон, в будинках повибивало вікна — відео
Падіння невідомого БпЛА спричинило паніку в турецькому місті Самсун (Фото: Tasnim News Agency/X)
Невідомий безпілотник впав у турецькому місті Самсун. Місцеві жителі, які прокинулися від гуркоту, спочатку подумали, що це вибух газу.
Про це повідомило регіональне видання Samsunhaber у суботу, 16 травня.
Внаслідок падіння дрону у трьох будинках розбилися вікна.
Інформації про постраждалих не надходило, проте мешканці навколишніх будинків говорили, що «дуже злякалися», а одна з жінок заявила, що в неї сталася панічна атака.
Фахівці, які прибули на місце інциденту, зібрали частини БпЛА. За попередньою інформацією, він важив близько 25 кілограмів, а розмах крила становив один метр. Більше інформації обіцяють повідомити після технічного огляду.
Поліція розпочала розслідування, щоб встановити, хто є власником безпілотника і що стало причиною падіння.