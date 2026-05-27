Туапсе у Краснодарському краї РФ у ніч проти середи, 27 травня, знову зазнало атаки. Один із вибухів, ймовірно, стався в районі НПЗ. Про це випливає з OSINT-аналізу відео Astra з моментом прильоту.

Це щонайменше пʼята атака на завод цієї весни. У ніч проти 27 травня мешканці Туапсе повідомляли про вибухи. Моменти атак потрапили на відео з камер читачів Astra. OSINT-аналіз показав, що атака, ймовірно, знову була спрямована на НПЗ. Чи пошкоджено завод, наразі невідомо.

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АТ РН-Туапсинський НПЗ та ТОВ РН-Морський термінал Туапсе складають єдиний виробничий комплекс і належать Роснефті, зазначає Astra.

Удари по Туапсе — що відомо

5 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські удари по портовій інфраструктурі Туапсе та Туапсинському НПЗ завдали РФ збитків на понад 300 млн доларів.

Уночі 1 травня російські Telegram-канали та оперативний штаб Краснодарського краю РФ повідомляли про чергові вибухи в Туапсе. Пізніше в СБУ підтвердили, що разом із ГУР і СБС укотре уразили інфраструктуру морського порту Туапсе і Туапсинського НПЗ. Унаслідок атаки сталася пожежа в резервуарах із нафтомазутною сумішшю, і з-під терміналу піднявся стовп чорного диму.

Це була четверта атака Сил оборони на порт і НПЗ у Туапсе. До цього Україна завдала ударів по резервуарах Туапсинського НПЗ у ніч проти 16 квітня, у ніч проти 20 квітня і в ніч проти 28 квітня. Унаслідок перших двох атак було знищено 24 і пошкоджено ще чотири резервуари.

Морський нафтотермінал і Туапсинський НПЗ є ключовими об'єктами для переробки та експорту російської нафти, а також важливими логістичними центрами. Туапсинський НПЗ — єдиний нафтопереробний завод Росії на узбережжі Чорного моря, з річною потужністю близько 12 мільйонів тонн нафти.