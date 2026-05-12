Росія повільно модернізує стратегічні бомбардувальники Ту-160М — супутникові знімки

12 травня, 09:02
Росія модернізує стратегічні бомбардувальники Ту-160М (Фото: Flightbomber / Telegram)

Росія модернізує стратегічні бомбардувальники Ту-160М (Фото: Flightbomber / Telegram)

Росія продовжує модернізувати свої стратегічні бомбардувальники Ту-160М. При цьому на оновлення одного літака у росіян пішло п’ять років.

Про це повідомляє Defense Blog.

Кадри оновленого бомбардувальника з бортовим номером 8−04 Дейнекін показав російський Telegram-канал Flight Bomber. Загалом підтверджено шість модернізованих Ту-160М і три нових Ту-160М2.

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За даними аналітичного ресурсу AviVector, який відстежує відкриті джерела, з 18 літаків Ту-160М лише сім регулярно здійснюють бойові вильоти. Як правило, вони злітають з авіабази Українка на Далекому Сході або з авіабази Енгельс-2 у Саратовській області.

avivector / X
Фото: avivector / X

При цьому, за даними аналітиків, ще від семи до дев’яти літаків постійно перебувають у майстернях Казанського авіаційного виробничого об'єднання на різних стадіях модернізації або нового будівництва.

Також були отримані супутникові знімки за 18 березня, які свідчать про те, що Росія справді займається модернізацією літаків, однак відбувається це повільно.

У матеріалі видання йдеться про те, що Росія анонсувала відновлення виробництва Ту-160 ще в середині 2010 років, новий виробничий корпус у Казані будували з 2020 року і, схоже, він запрацював тільки на початку 2026 року. Темпи нового виробництва залишаються невідомими.

11 травня в Міноборони України заявили, що російські окупанти вже щонайменше чотири рази модернізували стратегічну крилату ракету Х-101, намагаючись підвищити її здатність до прориву системи української ППО. Ці ракети окупанти запускають переважно з Ту-160.

Редактор: Євгеній Василенко

Теги:   Війна Росії проти України Російська агресія Ту-160 Бомбардувальники РФ

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