На Гаваях через тропічний шторм Lala загинула людина, близько 100 тисяч споживачів залишилися без світла

На Гаваях щонайменше одна людина загинула внаслідок тропічного шторму Lala, який приніс сильні зливи, повені та пориви вітру. Близько 100 тисяч домогосподарств і підприємств залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє CNN.



За словами губернатора Гаваїв Джоша Гріна, після стихії рятувальники виявили тіло 90-річної жінки, яка загинула під час повені.

Фото: Josh Usovsky/via REUTERS

Станом на понеділок Lala вже відійшла від Гавайських островів і продовжила рух на захід над Тихим океаном. Останні смуги опадів залишили острів Кауаї вранці, після чого місцева влада та жителі розпочали ліквідацію наслідків.

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Сильні опади спричинили раптові повені та зсуви ґрунту. Стихія пошкодила дороги, а щонайменше один будинок був повністю змитий з фундаменту.

На острові Гаваї, також відомому як Великий острів, понад 100 будинків були пошкоджені або зруйновані, повідомив губернатор.

За даними PowerOutage.com, близько 100 тисяч домогосподарств і підприємств залишалися без електроенергії після сильних поривів вітру в округах Гаваї, Гонолулу та Мауї.

Через пошкодження основних ліній електропередач відновлення електропостачання в окремих районах може тривати кілька днів.

У понеділок на Гаваях не працювали державні та окружні установи, школи та суди. Місцева служба з надзвичайних ситуацій закликала мешканців зберігати обережність через затоплені райони та повалені лінії електропередач.