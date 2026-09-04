Кадр з відео, на якому видно, як обвалилась триповерхова будівля (Фото: REUTERS)

У Китаї внаслідок тайфуну Saudel (Саудель) за кілька секунд впала триповерхова будівля прямо на очах в очевидця.

Відео публікує низка видань, зокрема REUTERS та ABC News.

Інцидент трапився у провінції Фуцзянь на півдні Китаю. На кадрах очевидець зафіксував момент, як триповерхова будівля впала в паводкові води внаслідок потужних проливних дощів. За цим видовищем спостерігав інший чоловік з парасолькою в руках.

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Ці кадри стали вірусними, і їх активно публікують у соцмережах та ЗМІ.

У Китаї в цьому сезоні зафіксували вісімнадцятий по рахунку тайфун Саудель. Він просувався на східному й південному узбережжі країни й спричинив масштабні повені, руйнування інфраструктури та масову евакуацію населення. Вода також затопила багато транспортних засобів та спричинила обвал триповерхової цегляної будівлі.

Місцева влада закрила школи, призупинила громадський транспорт та запровадила протоколи надзвичайних ситуацій у разі повені в кількох прибережних районах.

Негода в Китаї спровокувала масштабні підтоплення та евакуацію населення / Фото: REUTERS

Наслідки тайфуну в китайські провінції Фуцзянь / Фото: REUTERS

Підтоплення в Китаї внаслідок тайфуну Саудель / Фото: REUTERS

У місті Фудін провінції Фуцзянь, відомому своїми чайними плантаціями та пишною зеленню, пожежники пробиралися крізь воду по пояс, щоб вивезти літніх людей у ​​безпечне місце.

Унаслідок негоди евакуювали понад 83 000 жителів провінції Фуцзянь.